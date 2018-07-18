Teknolojik semboller ne anlama geliyor?

Haber Merkezi 18 Temmuz 2018, 12:54 Yeni Şafak

Sosyal medya, akıllı telefonlar, elektronik cihazlar ve televizyonlarda karşılaştığımız onlarca sembol var. Bu sembollerin birçoğu aslında yüzyıllardır var fakat bizim son yıllarda daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Kökenleri beş yüzyıl öncesine kadar dayanan sembollerin gizli anlamlarını sizin için sıraladık.