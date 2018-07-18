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Teknolojik semboller ne anlama geliyor?
1. USB
İlk olarak 22 yıl önce ortaya çıkan ve veri aktarımının en yaygın hali olan USB, İngilizce ‘Universal Serial Bus’ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltılmasıdır. USB, üç yola ayrılan bir hat sembolünü kullanır. Her hattın ucunda daire, ok ve kare şekilleri yer alır.
USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki Poseidon mızrağına bir göndermede bulunuyor. Üç farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.
2. Bluetooth
Özellikle cep telefonlarıyla hayatımıza giren Bluetooth teknolojisi kablosuz bağlantı için neredeyse standart haline geldi. Sembolün kökeni Vikinglere dayanıyor.
Danimarka ve Norveç kralı olarak 10. Yüzyılda hüküm süren Mavi Diş (Bluetooth) Birinci Harald, İskandinavya’yı birleştiren kişi olarak biliniyor. Bluetooth teknolojisinin de aynı Birinci Harald gibi birleştirici özelliği nedeniyle, isim konusunda Viking kralından esinlenilmiş.
Bluetooth’un logosu da, Birinci Harald’ın isim ve lakabının baş harflerinin Runik harflerle yazılışına benziyor.
3. Açma/kapama düğmesi:
1970’lerden bu yana geliştirilen tüm elektronik cihazlarda açma/kapama düğmesi çember içinden geçen çubuk olarak kullanılıyor. Elektronik cihazlarda ilk olarak kullanılan bu düğmenin sembolü aslında iki farklı sembolün birleşiminden oluşuyor.
Açma sembolü biner koddaki ‘1’i temsil ediyor. Kapatma sembolü olan çember ise yine biner koddaki diğer değişken olan ‘0’ı simgeliyor. İki sembolün 1973’te birleştirilmesiyle açma/kapama butonunun sembolü ortaya çıkmış.
5. Hashtag
Özellikle sosyal medya platformlarında sıkça gördüğümüz ‘’ sembolünün kökleri antik Roma’ya kadar dayanıyor.
Ağırlık ölçüsü olan ‘Libra Pondo’ Roma’da ℔ sembolü yani ‘Libra’ ve ‘Pondo’ kelimelerinin baş harflerinin yan yana gelmesiyle oluşuyordu. ‘I’ harfinin 1 rakamıyla karıştırılmaması için üstten yatay bir çizgi çekildiği düşünülüyor.
19. yüzyılda bu sembol daha da sadeleştirilerek ‘’ sembolüne dönüştürüldü. İlerleyen dönemlerde ise ‘’ sembolü muhasebede ‘numara’ anlamına gelecek şekilde kullanılmaya başladı.
Twitter ile birlikte ‘hashtag’, yani etiketlerin başında kullanılmaya başladı
6. @ işareti
Elektronik posta adresleri için kullanılan ‘@’ işareti aslında eskiden bir ağırlık birimi sembolüydü.
İspanyol ağırlık ölçü birimi Arroba’nın kısaltması olarak kullanılan sembol, 16. Yüzyılda ticari yazışmalar ve tüccar kayıtlarında geçiyordu.
Sembol daha sonra yer bildirimi olarak kullanılmaya başladı. Elektronik postalarda da ‘@’ sembolü posta adresinin kayıtlı olduğu servis sağlayıcıya işaret eder.