​Teknosa güçlü yatırım ve pazaryeri iş modeliyle dijital dönüşümünü hızlandırıyor.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa, fiziksel mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm adımlarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Türkiye’de kendi sektöründeki ilk pazaryeri iş modelini hayata geçiren Şirket, teknosa.com’a giren yeni satıcılarla birlikte teknolojiye dair ürün çeşitliliğini katlayarak artırmaya devam ediyor. Teknosa’nın çoklu kanalda sunduğu bütünsel deneyim yeni servislerle daha da güçleniyor. Teknosa, müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme için bu yıl geçen yılın 2,5 katına yakın güçlü bir yatırımı hayata geçirmeyi planlıyor.

“Öncü girişimlerle, güçlü bir büyüme hikayesi oluşturacağız”

Teknosa’nın stratejik yol haritası ve dönüşüm yolculuğundaki hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa’nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

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“Dijital dönüşümümüzle online yetkinliklerimizi artırmayı, mağazalarımızla birlikte fijital deneyim sunmayı ve böylelikle hem benzersiz müşteri deneyimini hem de tüm operasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran, Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz.

Bu yıl sektörümüzde bir ilki gerçekleştirerek, dönüşüm yolculuğumuzun önemli kilometre taşlarından biri olan pazaryeri iş modelimizi müşterilerimizle buluşturduk. Teknosa pazaryeri modelini, uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladık.

Pazaryerimiz sürekli gelişecek, teknoloji ekosisteminde sunduğumuz ürün ve hizmetler de hızlı şekilde çeşitlenmeye devam edecek.

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Yeni iş modelimiz ve müşteri odaklı atılımlarımız, şirketimizin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt vermesini sağlarken, çoklu kanal stratejimizde büyüme katalizörü olacak. Pazaryeri ile e-ticaret hacmimizi 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon TL’lik yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz.”

“Mağazaları olan pazaryeri iş modelimizle fark yaratacağız”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

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“2300’ü aşkın çalışanımız, 69 ilde 200’e yakın mağazamız, teknosa.com ve mobil platformlarımızla, müşterilerimize benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmak istiyoruz. Bu çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm hamlelerimizi hızlandırıyoruz. Şirketimizin dijital dönüşümünde önemli yeri olan, The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte çalışarak tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz pazaryeri modeli ile teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz.

Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Hobi-Eğlence Ürünleri, Anne – Bebek Ürünleri, Spor & Outdoor Ürünleri, Eğitim Teknolojileri ve Mobilya gibi farklı ürün gruplarında yepyeni ürünleri de müşterilerimize sunmaya başladık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com’daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com’da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz.

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Bizim diğer pazaryerlerine göre önemli farklarımızdan biri yaygın mağaza ağına sahip olmamız. Mağazaları olan pazaryeri iş modelimizle fark yaratacağız. Önümüzdeki süreçte pazaryeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı evlendirerek pazaryerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz.

Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için sunduğumuz servis kapsamıyla da sektörden ayrışıyoruz. Şu anda Teknosa’dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunarak sektörden farklılaşıyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis dönemini başlatacağız. 18 milyondan fazla müşterimizin davranışlarına, beklentilerine göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz.”