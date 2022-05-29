Teknoloji Telegram Premium geliyor
SOSYAL MEDYA

Telegram Premium geliyor

Platform paylaşımlarıyla dikkat çeken Alessandro Paluzi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda çevrimiçi mesajlaşma platformlardan Telegram‘ın Premium bir abonelik sistemi geliştirdiğini bildirdi. Söz konusu iddia, Paluzzi’nin uygulamanın başlangıç ekranında yaptığı araştırmalarda elde ettiği bir dizi yeni veriden ortaya çıkıyor.

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Telegram Premium geliyor: Telegram Premium neler sunacak özellikleri nelerdir?
Telegram Premium uygulaması kullanıcılara özel çıkartmalar ve tepkiler sunacak.

Şu anda uygulamaya girdiğiniz zaman “Telegram sonsuza kadar ücretsizdir. Reklam yok. Abonelik ücreti yok.” şeklinde bir yazı sizleri karşılıyor fakat ilerleyen zamanlarda küresel olarak yayımlanacak olan güncelleme ile bu yazı “Telegram, sohbetler ve medyalar için ücretsiz, sınırsız bulut depolama alanı sağlar” olarak değiştirilecek.

Telegram Premium neler sunacak?

Her ne kadar ücretli abonelik planının neler sunacağı belli olmasa da Paluzzi’nin elde ettiği verilere göre Premium kullanıcılar, sohbet listelerinde görünürken isimlerinin yanında bir yıldız rozeti yer alacak ve uygulama Premium kullanıcılara özel çıkartmalar ve tepkiler sunacak.

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