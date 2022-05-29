Telegram Premium geliyor

Şu anda uygulamaya girdiğiniz zaman “Telegram sonsuza kadar ücretsizdir. Reklam yok. Abonelik ücreti yok.” şeklinde bir yazı sizleri karşılıyor fakat ilerleyen zamanlarda küresel olarak yayımlanacak olan güncelleme ile bu yazı “Telegram, sohbetler ve medyalar için ücretsiz, sınırsız bulut depolama alanı sağlar” olarak değiştirilecek.

Telegram Premium neler sunacak?

Her ne kadar ücretli abonelik planının neler sunacağı belli olmasa da Paluzzi’nin elde ettiği verilere göre Premium kullanıcılar, sohbet listelerinde görünürken isimlerinin yanında bir yıldız rozeti yer alacak ve uygulama Premium kullanıcılara özel çıkartmalar ve tepkiler sunacak.

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