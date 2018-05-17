​Tesla fabrikada üretimi durduruyor

Şirket bu çeyrekte Model 3 üretimine toplam 10 gün boyunca ara verecek ve gereğinden fazla robot kullanımı nedeniyle zora giren süreci düzeltecek.

Tesla’nın California’daki dev fabrikası mayıs ayının sonunda 6 gün boyunca üretime ara verecek. Şirket verilen arada Model 3 üretim bandındaki sorunları gidermeye çalışacak.

Elon Musk yönetimindeki şirket, bu ayın başında yaptığı duyuruda sık sık üretim süreçlerindeki sorunlarla gündeme gelen Model 3 için çözüm üreteceğini açıklamıştı. Şirket bu çeyrekte Model 3 üretimine toplam 10 gün boyunca ara verecek ve gereğinden fazla robot kullanımı nedeniyle zora giren süreci düzeltecek.

Habertürk’ün haberine göre Tesla’nın sürümden kazanmayı amaçladığı Model 3 isimli sedan otomobil, şirketin uzun vadeli kârlılık planlarında kritik bir rol üstleniyor.

Reuters’ın isimsiz kaynaklarına göre, Tesla’nın Fremont, California’da bulunan ana üretim bandı 26-31 Mayıs tarihleri arasında bakıma alınacak.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce Twitter’dan yaptığı bir açıklamada yüksek sayıda üretilmesi planlanan Model 3’ün üretim sürecinde yaşanan sorunların üretim bandında aşırı robot kullanılmasından olduğunu kabul etmişti.