Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
TeknolojiTesla fabrikada üretimi durduruyor
OTOMOBİL

​Tesla fabrikada üretimi durduruyor

Tesla fabrikada üretimi durduruyor

Tesla, California’daki fabrikasında üretime 6 gün ara vererek üretim bandında iyileştirmeler yapacak. Elon Musk yönetimindeki şirket planlı üretim duraklamaları esnasında yapılacak iyileştirmelerle temmuz ayında haftalık 6 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor

Diğer
Şirket bu çeyrekte Model 3 üretimine toplam 10 gün boyunca ara verecek ve gereğinden fazla robot kullanımı nedeniyle zora giren süreci düzeltecek.
Şirket bu çeyrekte Model 3 üretimine toplam 10 gün boyunca ara verecek ve gereğinden fazla robot kullanımı nedeniyle zora giren süreci düzeltecek.

Tesla’nın California’daki dev fabrikası mayıs ayının sonunda 6 gün boyunca üretime ara verecek. Şirket verilen arada Model 3 üretim bandındaki sorunları gidermeye çalışacak.

Elon Musk yönetimindeki şirket, bu ayın başında yaptığı duyuruda sık sık üretim süreçlerindeki sorunlarla gündeme gelen Model 3 için çözüm üreteceğini açıklamıştı. Şirket bu çeyrekte Model 3 üretimine toplam 10 gün boyunca ara verecek ve gereğinden fazla robot kullanımı nedeniyle zora giren süreci düzeltecek.

Habertürk’ün haberine göre Tesla’nın sürümden kazanmayı amaçladığı Model 3 isimli sedan otomobil, şirketin uzun vadeli kârlılık planlarında kritik bir rol üstleniyor.

Reuters’ın isimsiz kaynaklarına göre, Tesla’nın Fremont, California’da bulunan ana üretim bandı 26-31 Mayıs tarihleri arasında bakıma alınacak.

Tesla CEO’su Elon Musk, daha önce Twitter’dan yaptığı bir açıklamada yüksek sayıda üretilmesi planlanan Model 3’ün üretim sürecinde yaşanan sorunların üretim bandında aşırı robot kullanılmasından olduğunu kabul etmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.