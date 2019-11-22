​Tesla'nın ilk elektrikli pick-up modeli balyozla denendi: Kaportada hiç bir hasar kalmadı

Tesla’nın CEO’su Elon Musk daha önce üretme sözü verdiği elektrikli pickup modelinin ilk tanıtımını yaptı. ABD’de yapılan tanıtımda fütüristik tasarıma sahip olan Cybertruck zırhlı bir araca benziyor.

2021 sonunda başlaması hedefleniyor.

Pickup tanıtımı sırasında dayanıklılık testine de sokuldu. Sahneye çıkan Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen elindeki balyozla elektrikli pickup Cybertruck’a vurmaya başladı. Aracın kaportasında darbelerin ardından hiçbir hasar kalmadı.

Pickup tanıtımı sırasında dayanıklılık testine de sokuldu. n

Ancak camlar için yapılan testlerde aynı şeyi söylemek mümkün değil. Camlar tam olarak kırılmasa da parçalandı. Bu güçlendirilmiş aracın camlarının kırılmaz olduğu açıklanmıştı. Bu sonucu beklemeyen Musk, camın kırılmaması gerektiğini ve testin başarısız olduğunu belirtti.

Test esnasında camlar parçalandı.

Elon Musk aracın seri üretimi için 2021 yılının sonlarını işaret etti. 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak.

40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.

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İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motlrlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.

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Araç üç farklı versiyonla fiyata tabi tutulacak.

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motlrlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.

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Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye.

Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.

Aracın iç kısmı.

Tesla bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek zorunda kalacak.

Tesla’nın elektrikli ATV'si.

Tesla CEO’su tanıtımda yaptığı konuşmasında ABD’de en çok satılan üç modelin pickup olduğunu hatırlatarak, “Sürdürülebilir enerji problemini çözmek için elektrikli pickup kamyonetimiz olmalı” dedi.

Tesla'nın ATV modeli.

Tesla, Cybertruck’ı bekleyenlere ATV sürprizi yaptı. Şirketin elektrikli ATV modeli de tanıtıldı. Kamyonetin arkasına yerleştirilebilen ATV buradaki özel üniteden şarj da edilebiliyor.