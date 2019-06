Tesla'ya güneş enerjili rakip: Lightyear One Elektrikli otomobil piyasası her geçen gün yeni bir modele kavuşuyor. Sektörün lider markası olan Tesla'nın yeni rakibi olacağa benzeyen Lightyear One bataryalarını güneş enerjisiyle dolduruyor. Fütüristik tasarımıyla öne çıkan araç 750 km menziliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

26 Haziran 2019