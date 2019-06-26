Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Teknoloji Teslaya güneş enerjili rakip Lightyear One
OTOMOBİL

Tesla'ya güneş enerjili rakip: Lightyear One

Elektrikli otomobil piyasası her geçen gün yeni bir modele kavuşuyor. Sektörün lider markası olan Tesla'nın yeni rakibi olacağa benzeyen Lightyear One bataryalarını güneş enerjisiyle dolduruyor. Fütüristik tasarımıyla öne çıkan araç 750 km menziliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Lightyear One
Lightyear One

Lightyear isimli Hollandalı şirketin ürettiği elektrikli otomobil Lightyear One ile tanışın. Aracı diğerlerinden daha ilgi çekici yapan özelliği ise, verimliliğe odaklanarak gücünü güneş enerjisi ile sağlaması.

Şirket, Lightyear One’ı elektrikli otomobil şarj ünitelerine daha az ihtiyaç duyacağı şekilde tasarladı ve bunu iki şekilde yaptı. Birincisi, aracın ön kaputu ve tavanı güneş panelleriyle kaplı ve bunlar aracı şarj etmeye yarıyor.

Elbette Dünya’nın çeşitli yerlerinde alacağınız güneş ışını miktarı farklı olacağından Lightyear One, size aldığınız güneş ışınıyla ne kadar mesafe gidebileceğinizi gösteren bir alete de sahip. Yalnızca güneş panelleri aracı şarj konusunda verimli hale getirmeye yaramıyor. Verimliliği arttıran ikinci unsur da aracın tekerlekleri. Tekerleklerin her birinde bulunan küçük motorlar, araç hareket ettiğinde harcanan enerjiyi düşürüyor.

Lightyear One, tam olarak şarjlı iken 800 kilometre yol kat edebiliyor, kışın ise bu miktar 400 kilometrelere iniyor. Lightyear şirketinin söylediğine göre Lightyear One’dan 100 adet satılmış bile. Aracın üretiminin 2021’den sonra başlanması bekleniyorken şirket ön satış için 500 adet daha yerleri olduğunu belirtiyor. Aracın ön satış fiyatı ise 119.000 Euro (785 bin TL).

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