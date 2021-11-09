TikTok tarzı kısa videolar çocuklara özel Netflix içeriklerine de geliyor

Yeni söylentilere göre Netflix'in iOS uygulamasında bu hafta itibariyle çocuklara yönelik içeriklerde yeni seçenekler test ediliyor. Hatta içerik kitaplığından alınan kısa klipleri göstermek adına yeni bir özet akış sisteminin geleceği söyleniyor.

Çocuk Klipleri şeklinde geçen özellik, Netflix içeriğini, kullanıcıların halihazırda sosyal medyada izlediklerine benzer kısa klipler kullanarak tanıtmayı amaçlıyor. Bu yapı yeni paylaşılan ekran görüntülerine göre 'daha sonra izle' listesinde de bir kısayol olarak yer alıyor.

Önümüzdeki süreçte kısa video paylaşımların çok daha geniş bir alana yayılacağı kesin.

Netflix, geçmiş kazanç raporlarında TikTok'u büyük bir rakip olarak gösterdi ve bu özelliklerin daha kısa biçimli içeriğe odaklanarak hizmetten pay almayı amaçladığını öne sürdü.

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Bununla birlikte rakip sosyal ağlar ise kullanıcıların saatlerce zamanını geçirdiği kısa video gibi özelliklere ilgiyi önemli oranda artırıyor.