TikTok yeni güvenlik yasasından dolayı Hong Kong'dan çekiliyor
TikTok, bölgenin Çin ana karasına genişletilmiş yetkiler veren yeni bir ulusal güvenlik yasasını kabul etmesinin ardından sosyal video uygulamasını Hong Kong'da sunmayı bırakacağını söyledi. Şirket yetkilisi “Son olaylar ışığında, Hong Kong'daki TikTok uygulamasının operasyonlarını durdurmaya karar verdik” dedi. Çin ile ilişkilendirilen TikTok geçtiğimiz günlerde Hindistan tarafından yasaklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 'TikTok'u yasaklamayı düşündüklerini söyledi.
Hong Kong'da faaliyet gösteren küresel teknoloji şirketleri, yeni güvenlik yasasının onları Çin’in sansür standartlarına uymaya zorlayabileceği ve muhtemelen kullanıcı verilerini ana karaya gönderilebileceği endişesini dile getirdi.
Daha önce; Google, Facebook ve Twitter, Hong Kong hükümetinden kullanıcı verileri için gelen istekleri işlemeyi durdurmuştu.
TikTok, Çinli teknoloji devi ByteDance'ın şirketlerinden biri. ByteDance tarafından Çin'de Douyin adıyla pazarlanan uygulama Batı'da TikTok olarak gündemde. Şirketin bu politikasının temel sebebi de Çin ile anılmak istememesi.
Birçok iddianın aksine TikTok hiçbir zaman Çin hükümetiyle bilgi paylaşmadığını iddia ediyor ve Hong Kong'da operasyonlarını durdurmasını da buna kanıt olarak sunuyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da TikTok'un Çin ile olan yakın ilişkileri sebebiyle ABD'de de kapatılabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Hindistan, TikTok ve diğer 59 Çinli uygulamayı yasaklamıştı.