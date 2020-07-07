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Teknoloji TikTok yeni güvenlik yasasından dolayı Hong Kongdan çekiliyor
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TikTok Hong Kong'dan çekildi

TikTok yeni güvenlik yasasından dolayı Hong Kong'dan çekiliyor

TikTok, bölgenin Çin ana karasına genişletilmiş yetkiler veren yeni bir ulusal güvenlik yasasını kabul etmesinin ardından sosyal video uygulamasını Hong Kong'da sunmayı bırakacağını söyledi. Şirket yetkilisi “Son olaylar ışığında, Hong Kong'daki TikTok uygulamasının operasyonlarını durdurmaya karar verdik” dedi. Çin ile ilişkilendirilen TikTok geçtiğimiz günlerde Hindistan tarafından yasaklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 'TikTok'u yasaklamayı düşündüklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TikTok Hong Kong'dan çekildi.
TikTok Hong Kong'dan çekildi.

Hong Kong'da faaliyet gösteren küresel teknoloji şirketleri, yeni güvenlik yasasının onları Çin’in sansür standartlarına uymaya zorlayabileceği ve muhtemelen kullanıcı verilerini ana karaya gönderilebileceği endişesini dile getirdi.

Daha önce; Google, Facebook ve Twitter, Hong Kong hükümetinden kullanıcı verileri için gelen istekleri işlemeyi durdurmuştu.

  • TikTok, Çinli teknoloji devi ByteDance'ın şirketlerinden biri. ByteDance tarafından Çin'de Douyin adıyla pazarlanan uygulama Batı'da TikTok olarak gündemde. Şirketin bu politikasının temel sebebi de Çin ile anılmak istememesi.

TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
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Kullandığınız telefonun tüm donanım parçalarıyla ilgili bilgiyi topluyolar. (İşlemcisi, hafızası ve hafızayı ne kadar kullandığınız, ekran boyutu gibi aklınıza gelebilecek her şey )
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İndirdiğiniz tüm uygulamalar kayıt altında ve saklanıyor. Üstelik önceden indirip sildikleriniz de buna dahil.
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TikTok uygulaması hemen hemen her 30 saniyede bir gps ping’i yolluyor. Yani konum bilginiz her 30 sn’de bir yedekleniyor.
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Eğer telefonunuzda TikTok yüklüyse siz o sırada kullanmasanız bile nerede olduğunuzdan hep haberdar.
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Uygulamayı kullanmadığınız zamanlarda bile Tiktok’un kamera ve mikrofona erişimi mevcut.
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TikTok kopyaladığınız her şeyi uygulamaya yapıştırmış gibi kaydedebiliyor ve uygulama bunu saklıyor. Kredi kartı numarası, iban, şifreleriniz.
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Eğer telefona bilgilerinizi kopyaladıysanız artık TikTok’ta kayıtlılar.
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Bunların yanı sıra, tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine, saklamalarına da izin veriyorsunuz.
TikTok'a neden soruşturma başlatıldı? Bilgileriniz tehlikede
Reddit'te bir kullanıcı TikTok'un topladığı verileri 'tersine mühendislik' yaparak elde etti. Twitter'da rutherford1 adlı kullanıcının çevirdiği detaylar tüyler ürpertici. TikTok'un yaptıkları diğer teknoloji şirketlerinden çok daha tehlikeli. Uygulamayı yüklediğiniz an her şeyinize ulaşabiliyorlar.


ABD, TikTok'u banlamayı düşünüyor

  • Birçok iddianın aksine TikTok hiçbir zaman Çin hükümetiyle bilgi paylaşmadığını iddia ediyor ve Hong Kong'da operasyonlarını durdurmasını da buna kanıt olarak sunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da TikTok'un Çin ile olan yakın ilişkileri sebebiyle ABD'de de kapatılabileceğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Hindistan, TikTok ve diğer 59 Çinli uygulamayı yasaklamıştı.

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