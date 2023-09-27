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Teknoloji

Togg'dan yeni başarı: "LinkedIn En İyi Startup'lar" listesinde zirvede yer aldı

Togg, hızla büyüyen ve en iyi yetenekleri işe alan yeni şirketleri belirlemek için hazırlanan "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesinde birinci sırada yer aldı.

16:29 . 27/09/2023 Çarşamba
Diğer
Togg

Togg

"Bir otomobilden fazlası" hedefiyle çıktığı yolda farklı sektörlerden iş ortaklarıyla birlikte mobilitenin geleceğini inşa eden
Togg
, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye’deki şirketler arasında gerçekleşen sıralama, "istihdam artışı", "şirket ve mevcut çalışanlar ile etkileşim", "iş ilgisi" ve "en iyi yeteneklerin ilgisini çekme" kriterleri baz alınarak oluşturuldu.

"Çalışanlarımızla güçleniyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO)
Gürcan Karakaş
, "LinkedIn En İyi Startup'lar 2023" listesinde başarıyla yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Karakaş, şunları kaydetti:


#Togg
#LinkedIn
#Gürcan Karakaş
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