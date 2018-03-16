​Toyota basketbol oynayan robot geliştirdi

Toyota mühendisleri, sporcu robotu her ne kadar boş zamanlarında tasarlasalar da, şirketin robotlara yönelik ciddi kaynak ayırdığı bir birim var.

Günümüzün marifetli robotlarına bir yenisi daha eklendi. Toyota mühendislerinin boş(!) zamanlarında vakit ayırarak tasarladı bir robot, basketbol oynayabiliyor. Japonya’da Basketbol B Ligi’ndeki oyuncuların karşısına çıkan robotun topu sektirmeden potadan geçirdiğine tanık oluyoruz.

Serbest atışta oldukça başarılı görünen robot, Japon mangası Slam Dunk‘tan esinlenmiş. Bir dönemin efsane mangalarından kabul edilen Slam Dunk’ta, bir Japon lisesindeki basketbol takımının hikayeleri anlatılıyordu.

Toyota mühendisleri, sporcu robotu her ne kadar boş zamanlarında tasarlasalar da, şirketin robotlara yönelik ciddi kaynak ayırdığı bir birim var. “Üçüncü nesil insansı robot (T-HR3)” olarak bahsi geçen rotbotlar, insanların hareketlilik ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için tasarlanıyorlar. Örneğin 1,5 metre boyundaki T-HR3, 10 parmağını rahatlıkla kullanabiliyor. Hatta robotun yıllar önce bir keman konçertosuna bile tanık olmuştuk.

Öte yandan Toyota, 1980’lerden beri üretim süreçlerini geliştirmek için endüstriyel robotlar geliştiriyor. Webrazzi’nin haberine göre şirket, üçüncü nesil robotları özellikle sağlık sektörü olmak üzere yaşlı ve engelli bireyleri desteklemek için kullanmak istiyor.