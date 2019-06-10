Teknoloji Toyota ve Subaru elektrikli otomobiller için iş birliği yapacak
OTOMOBİL

Toyota ve Subaru elektrikli otomobiller için iş birliği yapacak

Yapılan iş birliğiyle iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor

Haber Merkezi AA
​Toyota ve Subaru yüzde 100 elektrikli araç platformu için bir araya geliyor.
​Toyota ve Subaru yüzde 100 elektrikli araç platformu için bir araya geliyor.

Toyota ve Subaru yüzde 100 elektrikli araç platformu ve C segmenti için yüzde 100 elektrikli SUV geliştirmek için iş birliğine gidecek.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Subaru, orta ve büyük ölçekli yüzde 100 elektrikli binek araçlar platformu ve C segmenti için yüzde 100 elektrikli SUV model geliştirmek adına bir anlaşmaya imza attı.

Her iki marka da güçlü yanlarını ortaya koyarak, iddialı ve çekici elektrikli modeller üretecek. Toyota ve Subaru 2005’ten bu yana geliştirme, üretim ve satış olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı iş birlikleri yapmaya devam ediyor.

Bu örnekler arasında 2012’de yapılan ve birlikte geliştirilen arkadan itişli Toyota 86 ve Subaru BRZ, Toyota’nın hibrit teknolojisiyle yapılan ve ABD'de satışa sunulan plug-in hibrit Subaru Crosstrek Hybrid gibi modeller bulunuyor.

Yapılan iş birliği sayesinde iki marka, araç bağlantıları, otonom sürüş teknolojileri, sürücü yardımcıları, elektrikli güç ünitesi gibi teknolojik gelişimlerle her zamankinden daha hızlı bir dönüşüm içerisinde bulunuyor.

Toyota ve Subaru, imza attıkları işbirliğiyle çeşitlenen ihtiyaçları daha hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor.

Bu yönde ilk adım olarak, iki şirket teknolojilerini ortaya koyarak yüzde 100 elektrikli araçlara özel olarak bir platform geliştirecek.

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Bu platform ise geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek şekilde C segmenti ve D segmenti sedanlar ile SUV’lar için kullanılabilecek.

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