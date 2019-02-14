Trump Çinli telekom firmaları için yasayı imzalamaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki günlerde kablosuz ağlar için Çinli Telekom firmaları tarafından üretilen donanımları yasaklayan kararı imzalaması bekleniyor.

Karar uzun bir süredir ertelenmekteydi ve en az bir raporun belirttiğine göre Trump yönetiminin ayın sonunda Barcelona'da gerçekleşecek olan Mobile World Congress (MWC) öncesinde kararın imzalanması için baskı altında olduğu söyleniyor.

Karar, Trump yönetiminin ticaret savaşının lehine olsa da, Çin ile gerginliği arttırmanın yanı sıra ABD, Avrupa ve Batılı ülkelerin Çinli telekom teknolojilerini var olan ve gelecek kablosuz alt yapılarında kullanmaya karşı isteksizliklerini de gösteriyor.

Huawei gibi firmaların Çin hükümeti ile sahip olduğu iddia edilen bağlantı hakkında en fazla ABD hükümetinin sesi duyulurken, firmalar sürekli olarak reddetseler de, bu firmaların teknolojilerinin Çin hükümetinin casusluk yapmasına izin verdiği iddia ediliyor. Doğal olarak bu tartışmalar, yeni bir altyapı gerektirecek olan 5G teknolojisi yaklaşırken daha da artıyor.