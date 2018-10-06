Truva atı Asacub SMS’le gönderilen parolayı görüyor

Truva atı, kurbanları bir fotoğrafa veya MMS mesajına bakmaya davet eden bir kimlik avı SMS’i ile dağıtılıyor.

Ancak Ukrayna, Türkiye, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ermenistan, Kazakistan, ABD ve diğer ülkelerdeki kullanıcıları da etkiliyor. Truva atı, kurbanları bir fotoğrafa veya MMS mesajına bakmaya davet eden bir kimlik avı SMS’i ile dağıtılıyor. Bilinmeyen kaynaklardan gelen kurulumlara izin verilmişse kendini cihaza kurup varsayılan SMS uygulaması olarak atıyor. Yeni bir SMS geldiğinde gönderenin numarasını ve mesajını siber suçluların sunucusuna iletebiliyor. Bu yöntemle, korsanlara para aktarmak için SMS göndererek telefona bağlı banka kartlarından para çekebiliyor, bankaların SMS ile gönderdiği tek kullanımlık parolaları görebiliyor.