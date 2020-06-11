TÜBİTAK Başkanı Mandal, Deneyap atölyelerinin sanal toplantısında öğrencilerle buluştu

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, atölyelerdeki eğitim süreçlerini değerlendirmek ve öğrencilerin sorularını yanıtlamak amacıyla düzenlenen sanal toplantıların ikincisinde Mandal, TÜBİTAK’ın kendi kariyerindeki önemini anlattı.

Mandal, dünyada ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, TÜBİTAK'ın da aşı ve ilaç çalışmalarıyla bu mücadeleyi gerçekleştiren kurumlardan biri olduğunu, sorunların giderek artacağını ancak çözümün hep bilim ve teknolojiyle olacağını ifade etti.

Türkiye’nin artık teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil üreten ülke olma noktasında bulunduğuna dikkati çeken Mandal, Deneyap öğrencilerinin geleceğin teknoloji yıldızları olarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin birer ferdi olarak görüldüğünü kaydetti.

Mandal, geleceğin sektörlerinde aranan insan profilinin Deneyap'larda kazanıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Deneyap'tan çıkınca siz gelecekte bölümlerin, disiplinlerin ötesinde, sorunların belli becerilerle çözüldüğü bir ortamda katkı vereceksiniz. O yüzden sizleri geleceğimiz için çok kıymetli görüyorum. Geleneksel yaklaşımın ötesinde sorunları çözerken, tek disiplinli olarak değil, tüm yükselen teknolojileri kullanma becerisinde olacaksınız."

Dünyayla rekabet edebilecek gençler yetiştirmeye çalışıyoruz

Deneyap'larda dünyayla rekabet edebilecek gençleri yetiştirmek istediklerini belirten Mandal, sadece ülke içindeki değil, dünyadaki bütün gelişmelere bakarak müfredat geliştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde 'güçlü' denilen ülkeler aşı ve ilaç konusunda çözüm oluşturamazken, Türkiye’nin solunum cihazı ürettiğini ve bu cihazı sadece kendine yetmekle kalmayıp, dünyaya da çözüm olarak sunduğunu belirten Mandal, "Brezilya’ya 1500 solunum cihazı gönderildi ve bu cihazlar orada alkışlarla karşılandı. Büyük ülke kavramı, sizin inanmışlığınıza bağlı." ifadesini kullandı.

TEKNOLOJİ TÜBİTAK 60 personel alacak

Tersine beyin göçü kuvvetlenecek

Daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Mandal, beyin göçüne yönelik soru üzerine şunları ifade etti:

"Her ülke nitelikli beyinleri kendine çekmeye çalışıyor. Pandemide 'büyük' denilen ülkelerin nasıl kendine yetemediği ortaya çıktı. Bilim insanları artık yurt dışından Türkiye’ye gelmek istiyor. Biz de Türkiye olarak iki süreç yönetiyoruz. İlk olarak, yurt dışından Türkiye’ye gelip çalışmalarını burada yürütmelerini sağlıyoruz. İkinci olarak, bulundukları yerden de buradaki çalışmalara katılmalarına olanak veriyoruz. Yakın gelecekte tersine beyin göçünün çok daha kuvvetleneceğine, ülkemizin cazibe merkezi olacağına inanıyorum."

Mandal, öğrencilerin Deneyap müfredatı kapsamında, öğrencilerin bulundukları illerdeki işletmeleri, fabrikaları görmelerinin yararlı olabileceğini belirtti.

Deneyap öğrencilerine eğitimlerinin en az bir yılında TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST’e davet edilme olanağı tanınacağını ifade eden Mandal, bunun koordinasyonu için çalışacaklarını bildirdi.