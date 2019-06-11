Teknoloji Türk bilim insanı bir ilke imza attı
BİLİM

Türk bilim insanı bir ilke imza attı

Çocukluğundaki "bilim insanı" olma hedefi doğrultusunda akademisyen olup yüzlerce doktor yetiştiren Prof. Dr. Kayhan, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi alanında kendi adına bilimsel ve akademik ödül oluşturarak bir ilke imza atıyor.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Bilimsel Araştırma Ödülü, 2018 yılında Fatma Tülin Kayhan ve ailesi tarafından oluşturuldu.
Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Bilimsel Araştırma Ödülü, 2018 yılında Fatma Tülin Kayhan ve ailesi tarafından oluşturuldu.

Çocukluğunda koyduğu "bilim insanı" olma hedefi doğrultusunda akademisyen olup yüzlerce doktor yetiştiren Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, "Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi" (KBB-BBC) alanında kendi adına bilimsel ve akademik ödül vererek bir ilke imza atıyor.

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Bilimsel Araştırma Ödülü, 2018 yılında Fatma Tülin Kayhan ve ailesi tarafından oluşturuldu. Ödül her yıl "Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi" bilim dalında "Yeni teknik veya teknolojiler" alanında yapılan en iyi temel veya klinik araştırmaya veriliyor.

Prof. Dr. Kayhan, 22 yıl önce Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts Göz ve Kulak Enstitüsü'nde araştırmacı öğrenci olduğu dönemde, akademisyenlerin kendi isimleri adına verdikleri bilimsel ve akademik ödülleri gördüğünü ve bu ödüllerin genç bilim insanları için onur ve teşvik kaynağı olduğunu anlattı.

Kafasında kendi adına bir bilimsel ödül verme fikri oluştuğunu ifade eden Kayhan, şöyle konuştu:

  • "O yıllarda 'Ben de böyle bir ödül oluşturabilsem keşke' diye içimden geçirdim. Ödül, hep aklımın ve gönlümün bir köşesindeydi. Yaşam felsefem hayatta güzel işler yapmaktır. Yaşadığım deneyimler, güzel işler yapmak için acele edilmesi gerekliliğini bana öğretti. Akademik ödül konusunu aileme açtığımda eşim ve çocuklarımdan da büyük destek gördüm. Onlar da bu ödülün uzun yıllar sürmesini istediklerini ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ödül fikri böylece ortaya çıktı."

Kayhan, kişisel yolculuğunda pek çok hedefi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

  • "12-13 yaşlarımda büyük hedefim bilim insanı olmaktı. İleri yaşlarda ise edindiğim bu bilgi ve becerileri diğer insanlarla paylaşmak en önemli diğer hedefim oldu. Bu hedeflerime çok şükür fazlasıyla ulaştım. Doçentlik sınavımın sonunda jürideki hocalarım sınavda başarılı olduğumu bildirdikten sonra bana 'Sen de artık hoca oldun. Bundan sonra senden senin gibi hekimler yetiştirmeni istiyoruz.' demişti. O ana kadar doçent olarak bilim insanlığımın bir titr ile pekiştirileceğini düşünüyordum. Aslında bu unvanlar hoca olmanın yani hekim ve bilim insanı yetiştirmenin bir unvanıydı. 'Hocalık' karşılık beklemeden vermek demektir. Hoca olarak beklediğimiz tek şey belki de vefa ve saygıdır. Jürideki çok değerli hocalarım bana hem doçent unvanı vererek bilim insanı titri verdi hem de 'hoca'lık unvanıyla çok önemli bir hedef gösterdi. O tarihten sonra hayatımdaki en önemli hedef bu oldu. Emekli olarak bu eğiticilik görevimi tamamladıktan sonra bu vericilik fonksiyonumu bilimsel araştırma ödülü sunarak devam ettirmek istedim. Benim için en önemli anlamı bu. Aynı zamanda çok büyük bir onur."

Ödülün genç bilim insanları için teşvik olmasının önemine işaret eden Kayhan, "Ayrıca bu ödülün onların meslek ve kişisel hayatlarında bir onur ve gurur kaynağı olmasını hedefliyorum. İleride Nobel gibi prestijli bir ödül haline gelmesi ise en büyük hayalim." dedi.

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Kayhan, ödülün gerçekleştirilmesinde kurucusu olduğu ve yönetiminde bulunduğu İstanbul KBB Uzmanları Derneği Yönetim Kuruluna destekleri için teşekkür ederek, ödülün, KBB camiası adına bir başlangıç ve uzun yıllar bilim insanları için sembolik bir teşvik ve onur kaynağı olmasını diledi.

Ödül ve başvuru koşulları

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Bilimsel Araştırma Ödülü, her yıl KBB-BBC bilim alanında yeni teknik veya teknolojiler alanında yapılan en iyi temel veya klinik araştırmaya veriliyor.

Başvuruyu yapan araştırma yürütücüsü veya temsilen başvuruyu yapan araştırmacının KBB hastalıkları uzmanı olması gerekiyor. Araştırmacılar içerisinde diğer bilim dalları veya bölümlerden araştırmacılar veya asistan hekimler olabiliyor.

Ödüle başvuru koşulları şöyle:

  • "Araştırma tamamlanmış veya en azından ön sonuçları (preliminer sonuçlar) alınmış olmalıdır. Araştırma daha önce bildiri veya poster olarak sunulması, ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanması ödüle başvuru için koşul veya engel değildir. Araştırma için uygun etik kurul onayı aranmaktadır."

Kazanan araştırmacıya 5 bin lira ödül veriliyor

Ödüle başvuru, bu yıl 10 Haziran'da başladı ve 30 Ağustos'a kadar sürecek. Ödülün kazananı, İstanbul KBB Uzmanları Derneği ve Transoral Robotik Cerrahi Derneği ortak kongresinde açıklanacak.

Geçen yıl ilk kez verilen Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan Bilimsel Araştırma Ödülü, "Alternatif Bir Rinoplasti Tekniği: Rotasyonel Spreader Flap (Rabbit Fap)" çalışmasıyla araştırmacılar Ali Ahmet Şirin, İbrahim Erdim, Ömer Erdur ve Alperen Şirin'e takdim edildi.

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