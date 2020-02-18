Teknoloji Türk bilim insanları Antarktikaya ulaştı 15 proje yürütecekler
BİLİM

Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı: 15 proje yürütecekler

Bakan Varank, "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek"

Haber Merkezi AA
24 kişilik Türk bilim heyetinin beyaz kıtadaki videosu sosyal medyada paylaşıldı.
24 kişilik Türk bilim heyetinin beyaz kıtadaki videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, 15 bin kilometrelik yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

Bir ay kalacaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı. Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı’nın konuşlandığı Horseshoe Adası’nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, “24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek” dedi.

9 Şubat'ta yola çıktılar

İstanbul’dan 9 Şubat’ta yola çıkan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu. Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı. Güney yarım kürede yerleşimin olduğu en son nokta olan Puerto Williams’ta 3 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.

Türk bilim insanı Antarktika'dan 10 bini aşkın mikrometeoritle döndü
TEKNOLOJİ
Türk bilim insanı Antarktika'dan 10 bini aşkın mikrometeoritle döndü

"Meyvelerimizi topluyoruz"

  • 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, ekip olarak sağ salim kıtaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz. Edindiğimiz hafıza ile sorunsuz bir şekilde seferimize başladık. Yoğun bir çalışma planı bizi bekliyor. Antarktika’nın hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Antarktika’da bilim rekabeti
HAYAT
Antarktika’da bilim rekabeti

"Antarktika bizim geçmişimiz"

  • Heyette yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Antarktika bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir. O yüzden sürdürülebilirliği sağlamamız için bugün Amerika, Rusya Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke buraya ciddi kaynaklar aktarıyor. Bugün dünyanın yaşadığı birçok sorun küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sorunların bilimsel analizleri burada yapılıyor ve tüm dünyaya umut oluyor. O yüzden Burcu Özsoy’un başkanlığındaki heyetimizin her yönüyle güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Antarktika’ya çıkarma yapacaklar
HAYAT
Antarktika’ya çıkarma yapacaklar

Milli ve yerli hedef

Başkan Şahin, şöyle devam etti: "Gözlemci sıfatındaki Türkiye’nin danışman sıfatına derhal getirilmesi bizim için çok önemli. Sahada olmadığımız hiçbir yerde masada olamayız. Güçlü bir şekilde masada olmalıyız. Tarım ve sanayi devrimini ıskaladık. Bilgi ve teknoloji çağını yakalamamız, bilgi ekonomisini oluşturmamız lazım. O yüzden bu hedef milli ve yerli bir hedeftir. Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemlidir. Sanayi bakanımızın bire bir takibi çok önemlidir. Bize düşen şey de sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve rekabet gücümüzü arttırmaktır. Çok inandığım bir söz var. Bilgi güçtür iktidar yapar. Biz büyük bir milletiz büyük hedefleri bilim seferleri ile güçlendireceğiz."

  • Ekibin kıtaya sağ salim ulaşmasının ardından 4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’ye döndü.
Esede pahalıya mal olacak

Esed'e pahalıya mal olacak

​MHP lideri Bahçeli'den İdlib gerginliği için çok sert sözler.
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki
4 terörist öldürüldü

​Güvenlik güçleri Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenledi.
Şubatta ücret alınmayacak

Şubatta ücret alınmayacak

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla ödenen ücretler de iade edilecek.
184 metreye ulaştı

184 metreye ulaştı

Bittiğinde dünyanın en yüksek 3'üncü barajı olacak.
Hatayı<br>affetmiyorlar

Hatayı
affetmiyorlar

1 yılda 87 bin araca ceza tutanağı düzenlediler.
67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon

67 ilde FETÖ'ye kritik operasyon

467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstihbaratçı da Bursa'da yakalandı

İstihbaratçı da Bursa'da yakalandı

​Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a peş peşe ağır darbe.

Yüksek kar<br> vaadine kandılar

Yüksek kar
vaadine kandılar

​Okulda çalışan kadın memur 14 milyon TL topladı.
Cüzdandaki tehlike

Cüzdandaki tehlike

Çin'in banknot kararı soru işaretlerine neden oldu.
98 kişi daha öldü

98 kişi daha öldü

​Dünyayı korkutan salgında vaka sayısı 73 bine dayandı.
TIR kuyruğu<br> Fındıklı'ya ulaştı

TIR kuyruğu
Fındıklı'ya ulaştı

​3 gündür geçiş izni verilmeyen bölgede son durum.
Mazeret çok <br>çözüm yok

Mazeret çok
çözüm yok

Her puan kaybı sonrası eksikleri gündeme getirdi.
Alkollü <br>sürücü dehşeti

Alkollü
sürücü dehşeti

Takla atan araçtan yaralı kurtuldular.
Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

​15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. ​
Rejim-PKK-İran birlikte vuruyor

Rejim-PKK-İran birlikte vuruyor

​İran milisleri ve rejim güçleri üç kasabayı kontrol altına aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.