Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı: 15 proje yürütecekler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleşen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, 15 bin kilometrelik yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

Bir ay kalacaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı. Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı’nın konuşlandığı Horseshoe Adası’nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, “24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek” dedi.

9 Şubat'ta yola çıktılar

İstanbul’dan 9 Şubat’ta yola çıkan 24 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu. Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı. Güney yarım kürede yerleşimin olduğu en son nokta olan Puerto Williams’ta 3 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.

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"Meyvelerimizi topluyoruz"

4. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy, ekip olarak sağ salim kıtaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Daha önceki seferlerden elde ettiğimiz tecrübenin meyvelerini topluyoruz. Edindiğimiz hafıza ile sorunsuz bir şekilde seferimize başladık. Yoğun bir çalışma planı bizi bekliyor. Antarktika’nın hava koşulları müsaade ettiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HAYAT Antarktika’da bilim rekabeti

"Antarktika bizim geçmişimiz"

Heyette yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Antarktika bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimizdir. O yüzden sürdürülebilirliği sağlamamız için bugün Amerika, Rusya Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke buraya ciddi kaynaklar aktarıyor. Bugün dünyanın yaşadığı birçok sorun küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sorunların bilimsel analizleri burada yapılıyor ve tüm dünyaya umut oluyor. O yüzden Burcu Özsoy’un başkanlığındaki heyetimizin her yönüyle güçlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Milli ve yerli hedef

Başkan Şahin, şöyle devam etti: "Gözlemci sıfatındaki Türkiye’nin danışman sıfatına derhal getirilmesi bizim için çok önemli. Sahada olmadığımız hiçbir yerde masada olamayız. Güçlü bir şekilde masada olmalıyız. Tarım ve sanayi devrimini ıskaladık. Bilgi ve teknoloji çağını yakalamamız, bilgi ekonomisini oluşturmamız lazım. O yüzden bu hedef milli ve yerli bir hedeftir. Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemlidir. Sanayi bakanımızın bire bir takibi çok önemlidir. Bize düşen şey de sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve rekabet gücümüzü arttırmaktır. Çok inandığım bir söz var. Bilgi güçtür iktidar yapar. Biz büyük bir milletiz büyük hedefleri bilim seferleri ile güçlendireceğiz."

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