Türk bilim insanlarından kaçak alkolden ölümleri bitirecek buluş: Damladaki DNA'dan iz sürülecek

Türkiye'de eş zamanlı olarak pek çok şehirde görülen kaçak alkole ve ev yapımı alkole bağlı ölümlerde gözle görülür artışlar kamuoyunun gündeminde. Alkolde kaçakçılıkla mücadelenin Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın eylem planı içerisinde yer alıyor. İlgili bakanlıklar, ölümlerin önüne geçmek için bir dizi tedbiri yürürlüğe koyarken, emniyet güçleri de çok sayıda kaçak imalathane ve zehir zincirini tespit ederek operasyon düzenledi.

Can kayıpları durdurulamıyor

Ancak merdiven altı tesislerde ve evde gerçekleştirilen üretim can almaya devam ediyor.

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Yeni umut kapısı: DNA barkodlama

Türk bilim insanları tarafından devlet-özel sektör desteğiyle geliştirilen 'DNA barkodlama sistemi', ölümlerin önüne geçilmesinde yeni bir umut kapısı. Sistemde silika nano parçacıklar içinde saklanan DNA barkodu, alkole uygulanarak sıvıya kimlik tanımlanıyor.

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Üreticiden tedarikçiye kadar iz sürülebiliyor

Etil ve metil alkol içerisinde bozulmadan kendini muhafaza edebilen bu kimlik sayesinde kaçak alkolün üreticisinden tedarikçisine ve hangi alkol markasına satıldığına kadar tüm zincir ortaya çıkarılabiliyor.

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Tek damlası yeterli: Sağlığa tehdit değil

Sistem 'Türk Akreditasyon Kurumu' tarafından kabul alarak 'biyo uyumluluk testleri'ni geçmeyi başardı. Uzmanlardan, 'sağlık açısından güvenlidir' onayı alan DNA barkodunun kaçak alkol terörüne çare olacağı değerlendiriliyor.

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