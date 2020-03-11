Teknoloji Türk öğrencilerden Uzay çıkarması
BİLİM

Türk öğrencilerden Uzay çıkarması

ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde düzenlenen uzay kampı programına bu yıl Türkiye'den iki lise öğrencisi katıldı. Alman Lisesi 10. sınıf öğrencisi Utku Çavuşoğlu: "Uzaya çıkmış bir astronotla tanışma deneyimi benim için kampın en etkileyici kısmıydı. Türkiye Uzay Ajansı'nda görev almak ya da Türkiye'de bir üniversitede akademisyen olarak çalışıp gelecek nesillerin uzay konusunda daha eğitimli olmasına katkıda bulunmak istiyorum" Alev Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nil Erdal:- "Kampta; uçma ve mekik simülasyonları, roket ve ısıya dirençli kaplama yapımı gibi çeşitli görevleri yerine getirdik. Bu görevleri en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken zamanla yarıştık. Kamp, unutulmaz bir deneyimdi" açıklamalarında bulundular.

Haber Merkezi AA
Uzay kampında ülkemizi temsil ettiler
Uzay kampında ülkemizi temsil ettiler

ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde (USSRC) düzenlenen uzay kampı programı Honeywell Liderlik Akademisi'ne bu yıl Türkiye'den iki lise öğrencisi katıldı.

Türk öğrenciler kampta uzay deneyimi yaşadılar

ABD Uzay ve Roket Merkezi (USSRC) ve yazılım odaklı teknolojiler alanında küresel çapta faaliyet gösteren Honeywell'in düzenlediği Honeywell Liderlik Akademisi, bu yıl 10'uncu kez ABD'nin Huntsville şehrinde yer alan USSRC'de 23-27 Şubat ve 1-5 Mart'ta iki program olarak gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanından 16-18 yaş grubundaki lise öğrencilerinin; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmelerinin hedeflendiği programa, 45 ülkeden 296 öğrenci katılım sağladı.Programda Türkiye'den; Alman Lisesi 10. sınıf öğrencisi Utku Çavuşoğlu ve Alev Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nil Erdal yer aldı.

arşiv

"Uzaya çıkmış bir astronotla tanışmak etkileyici"

Utku Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında uzay teknolojisiyle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra en son teknoloji simülasyon sistemlerini tecrübe ettiklerini belirterek, "Geçmişte uzay çalışmalarına katkıda bulunmuş ve geleceğin uzay çalışmalarının temellerini atan bazı üst düzey mühendislerle ve astronotlarla tanıştım. Uzaya çıkmış bir astronotla tanışma deneyimi benim için kampın en etkileyici kısmıydı." dedi.

Program sayesinde dünyanın dört bir yanından yaşıtlarıyla bir araya geldiğini ve farklı kültürleri tanıma şansı yakaladığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi kültürümü de onlara bizzat tanıtma fırsatı buldum. Katıldığım programlar, uzay ve havacılık konularının yanı sıra liderlik ve takım çalışması temalarını da içeriyordu. Aynı zamanda liderlik ve iyi bir grup üyesi olma konferansları, 'takım oyuncusu' olma yeteneğimi geliştirdi. Uzay kampının bana ciddi katkı sağlayan bir deneyim olduğunu söyleyebilirim."

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

"Türkiye Uzay Ajansı'nda görev almak istiyorum"

Çavuşoğlu, uzaya olan ilgisinin çocukluk döneminde okuduğu kitaplarla başladığını ve kampın uzay çalışmalarına olan bilgi ve ilgisini artırdığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Astronotların uzaya çıkmadan önce kullandıkları simülasyonları kullanmak unutulmaz bir deneyimdi. Bunun yanı sıra grup olarak simülasyonla gerçekleştirdiğimiz 'uzay görevi' etkinliği de çok ilgi çekiciydi. Ülkemizde de çeşitli şehirlerde uzay kampları ya da öğrencilerin uzay hakkında bilgi birikimlerini geliştirebilecekleri merkezler açılabilir. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye Uzay Ajansı'nda görev almak ya da Türkiye'de bir üniversitede akademisyen olarak çalışıp gelecek nesillerin uzay konusunda daha eğitimli olmasına katkıda bulunmak istiyorum."

- "Uzay yolculuğunun zorluklarını gördük"

Nil Erdal da kampta; uçma ve mekik simülasyonları, roket ve ısıya dirençli kaplama yapımı gibi çeşitli görevleri yerine getirdiklerini hatırlatarak, bu görevleri en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken zamanla yarıştıklarını, kampın unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Bütün simülasyonların ve görevlerin öğretici olduğunu ve kamp sayesinde uzay yolculuğunun zorluklarını daha iyi kavradığını anlatan Erdal, şu şekilde konuştu:

Uzay simülasyonunda deneyim yaşandı

"Her görevi ve simülasyonu bir takım olarak tamamladık. Eğer takım içinde doğru iletişim kurulmazsa hepimiz başarısız oluyorduk. Bu yüzden başarıda sadece teknik bilginin değil birlikte çalışabilme ve iletişim becerilerinin büyük rol oynadığını gördük.

Küçüklüğümden beri bilime ve uzaya karşı bir ilgim vardı. Fizik, kimya, biyoloji ve özellikle de matematik benim için hep dersten öteydi. Bu bilimleri kullanarak insanlığın daha önce hiç ulaşamadığı yerlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Gelecekte amaçladığım gibi matematik veya fizik okuyarak yeni nesil buluşların yapılmasına ve insanlığın bir sonraki adımını atmasına yardımcı olabilirim."

Sultans Of Robot büyük final öncesi son sınavını İstanbul'da verecek
TEKNOLOJİ
Sultans Of Robot büyük final öncesi son sınavını İstanbul'da verecek
Karşımızdaki risk ciddi

Karşımızdaki risk ciddi

Üç bakan alınan kritik koronavirüs önlemlerini duyurdu.
Uzaktan eğitim hazırlığı

Uzaktan eğitim hazırlığı

Bir üniversite geçti, iki kolej çalışmaları tamamladı
Ön rapor çıktı

Ön rapor çıktı

İnişten 6 dakika önce uçağa yıldırım düşmüş.
Yunan tarafı diken üstünde!

Yunan tarafı diken üstünde!

Meriç'e inen PÖH'leri dürbünle izlediler.
Mektup yağıyor

Mektup yağıyor

Türkiye'nin konuştuğu Kadir için karar haftası.
Yeni partilere gönderme

Yeni partilere gönderme

"Ortaya sürülen her sözde oluşum..."

29 kişi belirlendi!

29 kişi belirlendi!

Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapıyorlardı.
O hastadan <br>yeni detaylar!

O hastadan
yeni detaylar!

​Bilim Kurulu Üyesi koronavirüslü ilk vakayı anlattı.
Türk işi önlem

Türk işi önlem

​Vatandaşlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Dezenfekte edildi

Dezenfekte edildi

​Süper Lig'deki kritik maç öncesi koronavirüs önlemi.
Sürpriz katılım!

Sürpriz katılım!

​İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.
Karantinaya alındı

Karantinaya alındı

​Alman futbolcu koronavirüse yakalandı.
10 ülkeye bulaştırdı

10 ülkeye bulaştırdı

​Virüsü Avrupa'nın neredeyse tamamına yayan İtalya eleştirilerin hedefinde.
'Salgın değil <br>tek bir örnek'

'Salgın değil
tek bir örnek'

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasını yorumladı.
Petrolde<br>kavga kızışıyor

Petrolde
kavga kızışıyor

Fiyatları daha da düşürecek ikinci hamle geldi.
En ölümcül salgın​dı

En ölümcül salgın​dı

100 milyon kişi hayatını kaybet​ti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.