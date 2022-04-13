Türk oyun üreticileri çocuk zekasını geliştirmeye yönelik oyun geliştirdi: RitimUS

Veliler ve eğitimciler, teknolojik imkanların artmasıyla çocukların zeka gelişimine katkı sağlayacak içerik arayışına girdiler. Özellikle pandeminin etkisiyle öğrenmeyi öğrenmek, kendi kendine öğrenmek gibi kavramlar ön plana çıkarken uygulamaların önemi bir kat daha arttı.

Eğitimde oyunlaştırma

Dünyadaki eğitim sistemleri incelendiğinde bilgiyi doğrudan öğretmek yerine bunu oyunlaştırarak vermenin daha etkili olduğu görülmektedir. Eskiden matematik öğretirken sayı sayma çubuk ya da fasulyeler ile anlatılırdı. Bunun da oyunlaştırmanın ilkel bir hâli olduğunu söyleyebiliriz.

Peki nasıl yapılıyor?

Eğitici zeka oyunları üreten RitimUS, okul derslerine yardımcı olabilecek nitelikte ve çocukların gelişimini destekleyen bir platformdur. 5 ila 9 (ilkokul) yaş arasındaki çocukların zeka gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan rengiyle, müziğiyle, grafiğiyle, akıllı algoritmasıyla güvenli bir oyun sahasıdır.

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RitimUS’un içinde neler var?

RitimUS 80 oyun ve 1600 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler çocuğun seviyesini dinamik olarak ölçümler. Bu ölçümlerin analizi sonucunda harita sekmesinde çocuğun eksiklerini giderebileceği ve iyi yönlerini geliştirebileceği bir rota belirler.

RitimUS 5 farklı zeka türü ile 5 farklı çözümleme becerisini dikkate alarak pedagoglar eşliğinde hazırlanmıştır. Oyunlar içerisinde yer alan egzersizler çocukların, görgü, saygı ve özsaygı, çalışkanlık, yardımseverlik, dürüstlük gibi özelliklerine katkı sağlar.

Anne ve babaların gönlü rahat olsun

Birçok aile çocuklarının dijital dünyada savrulup gitmesinden ve kötü alışkanlıklar edinmesinden korkuyor. Ucu bucağı olmayan dijital dünyada çocuklarını korumak görevi ebeveynlerin görevidir. Bu noktada RitimUS anne ve babalara güvenli oyun sahası olduğunu pedagojik sertifikası ve çalıştığı pedagoglar ile temin etmektedir. Oyunlar içerisindeki tüm egzersizler incelenerek çocukların hayal dünyasına ve gelişimlerine uygun hâle getirilmiştir.

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RitimUS, öğrencinin vaktini verimli kullanmasına katkı sunmak için 40 dakika olarak belirlenmiştir. Oyun içerisinde reklam da bulunmamaktadır.

Gelişmiş raporlama

Çocuklarınız RitimUS’u oynadıkça eksik ve güçlü yönlerini keşfedecekler. Bu esnada ailelere düşen ise detaylı ve anlaşılır raporlama sistemini inceleyerek çocuklarını doğru yöne yönlendirmeleri olacaktır. RitimUS’un akıllı algoritması çocuklarınızın eksik yönlerini geliştirmesi için otomatik olarak oyunlar önermektedir.

RitimUS’a nasıl erişebiliriz?

RitimUS: Eğitici Zeka Oyunları Google Play ve App Store marketlerinde yer almaktadır. Bu platformlardan ücretsiz bir şekilde indirebilir ve kolayca kaydolarak hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ Her oyun masum değildir

HAYAT Çocuklar için oyun şart