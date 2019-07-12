Teknoloji Türk robotik takımı 52 ülke arasından dünya birincisi oldu
BİLİM

Türk robotik takımı 52 ülke arasından dünya birincisi oldu

Türk takımı, Avustralya'da düzenlenen 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı robotik yarışmada, "yenilebilir ambalaj" projesiyle madalya aldı.

Haber Merkezi AA
Çevre Koleji Lise Robotik Takımı
Çevre Koleji Lise Robotik Takımı

Çevre Koleji Lise Robotik Takımı, "First Lego League Asia Pacific Open Championship" turnuvasında, "yenilikçi çözüm" dalında dünya birincisi oldu.

Türk takımı, Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen 52 ülkeden yüzlerce öğrencinin katıldığı robotik yarışmada, "yenilebilir ambalaj" projesiyle madalya aldı.

Japonya, Güney Kore, Çin ve Rusya gibi rakipleriyle yaptıkları mücadele sonucunda başarıya imza atan öğrenciler, aynı zamanda projelerini anlatmak için NASA ile iletişime geçme imkanı buldu.

Bu arada robotik takımın yarışma etaplarından biri olan kültürel etkinlik kapsamında sergilediği zeybek gösterisi de yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Mahir Karalar da öğrencileri makamına kabul ederek tebrik etti.

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