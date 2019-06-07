Teknoloji Türk Telekomdan 400 Gbps teknolojisiyle 4 kat daha hızlı veri akışı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İNTERNET

Türk Telekom’dan 400 Gbps teknolojisiyle 4 kat daha hızlı veri akışı

Türk Telekom, telekomünikasyon sektörü için yenilikçi bir adım attı ve 400 Gbps Ethernet teknolojisini kullanan ilk Türk operatör olduğunu açıkladı. Şirket, bu teknolojiyle abonelerine 4 kat daha hızlı veri akışı sağlayacak.

Haber Merkezi IHA
İnternet
İnternet

Türk Telekom, artan veri trafiğini daha hızlı şekilde karşılamak üzere, 400 Gbps Ethernet teknolojisini kullanmaya başladığını açıkladı. İlk etapta sadece Ankara’da kullanılan 400 Gbps teknolojisi, test aşamaları sonrasında tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacağı bildirildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Türkiye genelinde artan trafik ihtiyacını daha hızlı ve kesintisiz şekilde karşılamak üzere önemli bir adım attık ve 400 Gbps hızı kullanan ilk Türk operatör olduk. 400 Gbps Ethernet teknolojisi sayesinde artık veri akışı 4 kat daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu yeni teknolojiyi tüm ülkeye yaygınlaştırarak yakın gelecekte abonelerimize çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz" dedi.


400Gbps hız ne ifade ediyor?


Yapılan bilgilendirmede şirket, IP şebekesinde gerekli yazılım ve donanım güncellemelerini yaparak, halihazırda 1, 10 ve 100’ün katları şeklinde verilen hızlardaki hizmetleri, 400 Gbps Ethernet Teknolojisini kullanarak daha hızlı servis vermeye başladı.
400 Gbps bantgenişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 16 bin adet UHD 4K video izlenebiliyor, 50 bin kitaplık bir kütüphanenin içeriği 1 saniyede indirilebiliyor. 100 Gbps bantgenişliği ile yaklaşık olarak aynı anda 4 bin adet video izlenebilirken, 50 bin kitaplık bir kütüphane içeriği 4 saniyede indirilebiliyor.

Zirve öncesi dikkat çeken karar

Zirve öncesi dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.
Patronlarını vurup kaçtılar

Patronlarını vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
'Türkiye'de<br>yalnızca bende var'

'Türkiye'de
yalnızca bende var'

Çocukluk hayalim dedi: 50 bin TL harcadı.
İstanbul'da kobra ele geçirildi

İstanbul'da kobra ele geçirildi

​Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
2021'de<br>her şey bitecek

2021'de
her şey bitecek

​New START anlaşmasının akıbetini açıkladı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Maganda

Maganda

​CHP'nin İstanbul adayı, havalimanında olay çıkardı.
14 yılda uzay koruması

14 yılda uzay koruması

​Türkiye, kendisine yönelen tehdidi atmosfer üzerinde yok edebilecek.
Malcom X<br>Senegal'e götürdü

Malcom X
Senegal'e götürdü

Alman Björn Pachurka'nın hayatı değişti.
28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Efsaneyi<br>duyan geliyor

Efsaneyi
duyan geliyor

​Fizik kurallarına aykırı kayalar turist çekiyor.
Sloganlarını bile<br>FETÖ belirliyor

Sloganlarını bile
FETÖ belirliyor

​​MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Yeni Şafak'a konuştu.
Geri dönüyor

Geri dönüyor

Onyekuru'nun yerine kiralanıyor.
3 yıl geçti

3 yıl geçti

​Vezneciler semtini kana bulayan terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti.
Tasarrufu öğreniyoruz

Tasarrufu öğreniyoruz

​Kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya dayandı.
941 havzada<br>21 ürüne destek

941 havzada
21 ürüne destek

​​Tarımsal üretimde 21 ürüne havza bazlı destekleme modeli geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.