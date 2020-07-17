Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Türkiye data kullanımında rekor kırdı Kullanım 178 GBı aştı
İNTERNET

Türkiye data kullanımında rekor kırdı: Kullanım 178 GB’ı aştı

Pandemi sürecinde insanların evden çalışmaya başlaması ile data kullanımında da rekor artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla göre neredeyse yarı yarıya artan kullanım 178 GB oldu.

Haber Merkezi AA
Data kullanımında rekor
Data kullanımında rekor

Türk Telekom’un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu- Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal:- "2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı.

İnternetin yoğun kullanımına uzaktan eğitim ve evden çalışma eklenince Türkiye’nin data kullanımı da artış gösterdi.

  • Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Merkeze değil herkese" anlayışıyla hizmet sunan Türk Telekom’un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu.

AA
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve güçlü altyapısıyla salgın ve normalleşme süreçlerinde artan data ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Türk Telekom abonelerinin ocak-haziran arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB’a ulaştı. Ocak-mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu.

Salgın talebi arttırdı

  • Nisan-haziran 2020 arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB’a yükseldi. Türkiye’nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom olarak 180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncü rolümüzden aldığımız güçle değer üretiyor, değerli hissettiriyoruz. 2020’nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttı. Önceliğimiz, bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 ilinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki hedefimize başarıyla ulaştık."

Google'ın Zoom'a alternatif çıkardığı Google Meet 100 milyon kullanıcıyı devirdi
TEKNOLOJİ
Google'ın Zoom'a alternatif çıkardığı Google Meet 100 milyon kullanıcıyı devirdi

Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü olduklarını vurgulayan Önal, "Yeni normalde dijitalleşme özellikle sağlık, eğitim, iş ve özel yaşamımızın birçok alanında odak noktası olacak. Türk Telekom olarak, hem fibere, dijitalleşmeye ve 5G teknolojilerine yatırımlarımız hem de internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle bu yeni dünyaya son derece hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Yarın büyük gün

Yarın büyük gün

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi.
Tek bağlantıyı kesmek için saldırıyor

Tek bağlantıyı kesmek için saldırıyor

​Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı.
Emekliye bayram erken geldi

Emekliye bayram erken geldi

​Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor.

İdmandan kovdu <br>ortalık karıştı

İdmandan kovdu
ortalık karıştı

​Fenerbahçe'de yumruk yumruğa kavga iddiası.

Şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüsü olay oldu.

​Bilim Kurulu üyesinden grip aşısı yaptırın uyarısı.

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi.
Öğrencilere iğrenç işkence

Öğrencilere iğrenç işkence

​Domuz pisliğinde süründürüp tuvalet suyu içirdiler.
Bakan Pekcan açıkladı: Servis Bilgi Sistemi'ni hizmete sunuyoruz
Ekonomi

Bakan Pekcan açıkladı: Servis Bilgi Sistemi'ni hizmete sunuyoruz

Bakan Pekcan: "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz."
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı: Ermeni güçler Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlantısını kesmek için saldırıyor
Dünya

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı: Ermeni güçler Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlantısını kesmek için saldırıyor

Ermenistan'on son günlerde Azerbaycan birliklerine sınırlarına saldırması sonucu çok sayıda Azeri askeri şehit düştü. Anında karşılık veren Azeri birlikleri bir çok Ermeni birliğinin bulunduğu kışlaları imha etti. Ermeni güçlerinin saldırı girişiminde bulunduğu Tovuz ilinden Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının geçmesi saldırının arka planında Türkiye ile Azerbaycan'ın bağını koparmak olduğu düşünülüyor. Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, bu saldırılara ilişkin, "Ermenistan bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek kara yolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir" sözleri ile dikkat çekti.
Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor
Ekonomi

Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, salgından en az etkilenen ülke Türkiye oldu. Bu sayede yabancı turistlerin gözde merkezi de burası oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden İngiltere'den kaçan yabancı turistler akın akın Akdeniz'e gelmeye başladı. Önceki yıllarda da gelen İngilizlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yine gözde tatil merkezleri arasında yer alıyor. Turist Tommy Doffie, Türkiye'de kendini güvende hissettiğini belirterek, "Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum" dedi. Gvant Wills ise, "Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.