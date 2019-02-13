Teknoloji Türkiye kadın bilim insanı oranında AByi geçti
BİLİM

Türkiye kadın bilim insanı oranında AB'yi geçti

Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasını geçti. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın raporuna göre Türkiye'de 2017 yılında bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadınların oran yüzde 45'i buldu.

Haber Merkezi AA
Türkiye'de kadın bilim insanı oranı, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi AB'nin gelişmiş ülkelerini de geride bıraktı.
Türkiye'de kadın bilim insanı oranı, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi AB'nin gelişmiş ülkelerini de geride bıraktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2017 yılında bilim ve teknoloji alanında çalışan kadınlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB üyesi 28 ülkede toplam bilim insanı ve mühendis sayısı 17 milyon 633 bin oldu.

AB'de bilim ve mühendislik alanında çalışan kadınların toplam sayısı 7 milyon 149 binle yüzde 41 seviyesine ulaştı.

Kadın bilim insanı ve mühendis oranı en yüksek AB ülkesi yüzde 57 ile Litvanya olurken, Litvanya'yı yüzde 53 ile Bulgaristan ve Letonya, yüzde 51 ile Portekiz ve yüzde 50 ile Danimarka izledi.

AB ülkeleri arasında bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadın oranı en düşük ülkeler ise yüzde 25 ile Macaristan ve Lüksemburg olarak ölçüldü. Bu ülkeleri yüzde 29 ile Finlandiya ve yüzde 33 ile de Almanya takip etti.

Türkiye'de 2017 yılında bilim ve mühendislik alanlarında çalışan kadınların oranı ise yüzde 45'i buldu. Böylece Türkiye'de kadın bilim insanı ve mühendislerin oranı AB ülkeleri ortalaması olan yüzde 41'i geçti. Türkiye'de kadın bilim insanı oranı, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi AB'nin gelişmiş ülkelerini de geride bıraktı.

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