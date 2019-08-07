Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım oldu Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım atandı.

Haber Merkezi 07 Ağustos 2019, 03:05 Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019, 03:21 AA