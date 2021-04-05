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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya ile anlaşma imzalayabiliriz

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Rusya'yla uzay alanında işbirliği anlaşmasının yakın zamanda imzalanabileceğini söyledi. Yıldırım, Rus kozmonot Gagarin'in gerçekleştirdiği uzaya ilk insanlı uçuşun insanların hayal gücünün neler başarabileceğinin sembolü olduğunu vurguladı.

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Rusya ile anlaşma imzalayabiliriz
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Rus kozmonot Yuriy Gagarin'in 12 Nisan 1961'de 'Vostok 1' uzay mekiğiyle uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıl dönümü öncesinde Rus basınına konuştu.

Ankara ile Moskova arasında uzay alanındaki iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, yakında Rusya ile uzay alanında bir anlaşma imzalayabileceklerini söyledi.

Yıldırım, "Ulusal hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kuruyoruz. Rusya da dahil birçok ülkeyle iş birliği konusunda çalışmalar yürütüyoruz ve yakın zamanda anlaşmaları imzalamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KOMŞULARIMIZLA SAĞLAM İLİŞKİLER KURMAK"

Uzayın keşfinin ileri teknolojiler gerektiren çok zor ve pahalı bir çalışma olduğunu kaydeden Yıldırım, "Uzay araştırmaları yüksek teknolojiler gerektirir ve bu nedenle bu alanda uluslararası iş birliği çok önemlidir. Uluslararası düzeyde hedefimiz bölgesel ortaklarla ve komşularımızla sağlam ortaklık ilişkileri kurmaktır.

Rusya ile pek çok iş birliği alanında geniş fırsatlara sahibiz. Karşılıklı yararlı iş birliğine dayalı sağlam ortaklık ilişkileri kurmayı başarırsak, çok daha hızlı ilerleme kaydedebileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında ilan ettiği Milli Uzay Programı'na değinen Yıldırım, bu programın Türkiye'nin uzay alanında koyduğu ana hedeflerin yan sıra, bunlara ulaşılması için atılacak adımları içerdiğini belirtti.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), geçtiğimiz şubat ayında, uzayda iş birliğini geliştirmek için Rusya ile Türkiye'nin görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Gonets-M uydu takımının bir parçası olarak bir haberleşme ve istihbarat uydusunun daha uzaya gönderildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın Rusya'ya bağlı Arhangelsk Bölgesi'nde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden yerel saatle 04.14'te gerçekleştirildiği belirtildi.


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