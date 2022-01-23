Türkiye Uzay Ajansı'nda işe başlamak için gereken şartlar belli oldu: KPSS şartı aranıyor

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz yılın başlarında gerçekleşmiş ve Türkiye'nin uzay hedefleri açıklanmıştı.

Bu hedefler arasında yerli ve milli olarak geliştirilen roketle Ay'a ulaşma planları da var. Bu planlar doğrultusunda TUA, iş gücünü daha da artırmak için çeşitli işe alımlar yapacak.

Türkiye Uzay Ajansı, Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayınladı ve ajansa girmek için gereken şartları netleştirdi.

KPSS VE NORMAL SINAV ŞARTI VAR

Toplamda 34 maddeden oluşan yönetmelik, kadroya alınacak kişiler için yapılacak giriş sınavı hakkında da bilgi veriyor.

Buna göre giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılacak. Yazılı sınavdan en az 70 puan almak gerekirken, en yüksek puandan başlanarak adaylar sözlü sınava çağrılacak.

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Öte yandan, işe girebilmek için KPSS’den belirtilen puan türlerinden asgari puan alma şartı da aranıyor.

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TUA'DA İŞE BAŞLAMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, Türkiye Uzay Ajansı'nda işe başlamak için aşağıdaki şartları karşılamanız gerekiyor.

1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme, iktisat, mühendislik, havacılık ve uzay bilimleri fakültelerinden; astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

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3- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- KPSS’den belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

5- Gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az C seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

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