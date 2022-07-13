Teknoloji Türkiye ve BAE arasında Uzay alanında işbirliği İmzalar atıldı
BİLİM

Türkiye ve BAE arasında Uzay alanında işbirliği: İmzalar atıldı

Türkiye-BAE arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan iş birliği kapsamında ile uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi DHA
Türkiye ve BAE arasında Uzay alanında işbirliği: İmzalar atıldı
Türkiye ve BAE arasında Uzay alanında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sabah saatlerinde yatırım çalıştayı için bir araya geldi. Çalıştayın ilk oturumunun ardından, Türkiye Uzay Ajansı(TUA) ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı(UAESA) arasında 'Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri Ve Uygulamaları Alanlarında' iş birliği zaptı imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen imza törenine Bakan Varank, BAE Sanayi ve İleri Teknolojiler Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi ile aynı zamanda BAE Uzay Ajansı Başkanı olan Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Bint Yousef Al Amiri, TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve BAE Uzay Ajansı Genel Müdürü Salem Butti Salem Al Qubaisi katıldı.

AR-GE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İmzalanan iş birliği kapsamında ile uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.


  • İş birliği mutabakat zaptının imzalanmasından sonra, Türkiye-BAE heyetleri yatırım çalıştayının ikinci oturumunu düzenledi. Çalıştaya iki ülkenin kamu kurum temsilcileri katıldı.

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