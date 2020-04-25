Türkiye'de Ramazan ve koronavirüs etkisiyle dijital davranışlar da değişti

Mobil reklam ajansı AdColony yaptığı araştırmada Türkiye’de Ramazan döneminde kullanıcıların dijital alışkanlıklarını inceledi. u dönemde alışkanlıklardaki değişimi de ele alan rapor ramazan ayına hazırlanma sürecinde, mobil cihazların ne tür bir role sahip olduğunu görmek ve mobil davranışı daha iyi anlamak için hazırlandı. AdColony raporundaki veriler, bu süre zarfında insanların günlük tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlıyor.

Ramazan süresince özellikle Covid-19 salgını nedeniyle nasıl değişiklikler olacağı tam bir merak konusu. Camilerin kapanması ve toplu ibadetin toplum sağlığı için askıya alınmasının ardından, bağışıklık sistemi ve sağlık bakımından oruç tutmanın etkileri de tartışılıyor. Bu konun sadece Türkiye’de değil Orta Doğu ve müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerinde de gündemde olduğunu belirtelim.

Adcolony araştırma

Toplumun alışkanlıklarında da farklılıklar gözlemleniyor

Özellikle Ramazan döneminde katılımcıların yüzde 32'si akıllı telefonlarında daha fazla zaman geçireceklerini söylüyor. Katılımcıların yüzde 75'i ise gün içinde iftardan sonra (yüzde 18) ve salonda (yüzde 8) olmak üzere mobil cihazlarıyla vakit geçirdiklerini ifade ediyor.

Mobil oyunlar, oruç tutarken zaman geçirmek için kullanılıyor

Corona virüs salgını nedeniyle mobil oyunlarda geçirilen zaman artışının farklı araştırmalar ile kanıtlandığını hatırlatalım. Ramazan dönemi özelinde ise; katılımcıların yüzde 72'si mobil oyun oynamak için akıllı telefonlarını kullandıklarını söyledi. Katılımcıların yüzde 41'i ise Ramazan ayında mobil oyun oynamak için daha fazla zaman harcayacaklarını belirtiyor.

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Oyun oynarken keyifli vakit geçirilmesi, zaman geçirmenin kolaylığı, rahatlama ve gündelik hayatın stresinden uzaklaşma gibi pozitif duyguların, toplumu oyunlarda vakit geçirmeye yönlendirirdiğini söyleyebiliriz. Hatta AdColony, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında da özellikle gündüz saatlerinde ve Sahur vakitlerinde mobil oyunlarda geçirilen vaktin arttığını gözlemlemişti. Bu sene de yapılan araştırmaya göre, kullanıcı alışkanlıklarının aynı yönde olacağını belirtelim.

Oyunlara ilgi geçtiğimiz Ramazanda da artmıştı.

Ramazan'da reklamverenler

Ramazan döneminde, oruç tutan hedef kitlelere ulaşmanın markalar için de bir hayli önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda hedef kitlelerin alışkanlıklarının dijitalleşmesinin bir sonucu olarak, bu dönemde geleneksel medya kadar, mobil reklamlar da ön plana çıkıyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 66'sı mobil cihazlarında gördükleri reklamlar üzerinden doğrudan bir satın alma yapıyor. Yüzde 86'sı ise ürün kendileri ve tercihleri ile ilgili olduğunda satın alma yapacaklarını belirtiyor. Bu da bizlere, dijital reklamlarda her dönem hedeflemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Ramazan müşterilerinin yüzde 85'i akıllı telefonlarını online alışveriş için kullanıyor ve kullanıcıların yüzde 52'si uygulama içi satın almayı tercih ediyor. Kullanım kolaylığı ve hız avantajı nedeniyle Mobil deneyimin bir parçası olarak web yerine uygulamaların tercih edildiğini de ekleyelim.

Geçtiğimiz yıllara kıyasla mobil kullanım alışkanlıklarının her geçen gün uygulamalara doğru kaydığını söylemek mümkün. Bu da mobil uygulamaların reklamverenler için yeni bir mecra olarak kabul görmesine yol açıyor.

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En çok satın alınan ürünler: giyim ve erzak

Ramazan döneminde kıyafet, erzak ve şekerleme ürünleri çoğu Ramazan müşterisinin satın almayı planladığı ürünler. Ramazan ayı üzerinde Coronavirus etkisi göz önüne alındığında bu dönem, özellikle online alışverişlerin ve yemek siparişlerinin artması bekleniyor.

Bu dönemde genellikle havayolu, seyahat gibi sektörlerde alışveriş yapılmıyordu ancak bu sene COvid-19 etkisiyle bu alanlardaki alışverişlerin durma noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde sinema, oyuncaklar ve eğlence sektörü de alışverişin azaldığı alanlar arasında yer alıyor. Webtekno'nun haberine göre; Earnest Research’un yaptığı araştırmaya göre, video yayınları, oyunlar, müzik yayınları ve online kitaplar ise kullanıcıların satın alma yaptığı alanlar arasında ilk sırada geliyor.