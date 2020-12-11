Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal medya şirketlerine ikinci ceza

Sosyal medya şirketlerine daha önce 10 milyon TL ceza kesilmişti.

Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Yasa gereği Türkiye'de temsilcilik açması gereken sosyal medya şirketleri, bu gereği yerine getirmeyince 4 Kasım 2020'de 10'ar milyon lira ceza kesilmişti.

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Yasa gereği, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine, bu sefer de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 30'ar milyon lira daha ceza kesildi.

İkinci kez ödenmezse reklam alamayacaklar

İkinci para cezasının ardından şirketler, 30 gün içinde Türkiye‘de temsilcilik açmazlarsa reklam yasağı ile karşı karşıya kalacaklar. Ceza ödenmemesi durumunda bir sonraki adım yüzde 90 bant daraltılması olacak.

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