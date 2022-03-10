​Türkiye'nin en kapsamlı yapay zekâ zirvesi 11 Mart'ta başlıyor.

Türkiye yapay zekâ (AI) ekosistemine katkıda bulunmak, bu alana ilgi duyan ve yatırım yapacak olan karar vericileri bir araya getirerek katma değer sağlayacak bir etki ağı kurmayı amaçlayan AI [Tomorrow Summit] 11 Mart'ta başlıyor.

Çevrim içi ve ücretsiz olarak düzenlenecek zirve, iş dünyası, akademisyenler, yatırımcılar, girişimciler, teknoloji şirketleri, STK temsilcileri, medya mensupları, öğrenciler ve yapay zekaya ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Zirve’nin 2023 yılında ise yurt dışında yapılması planlanıyor.

Türkiye’nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi AI [Tomorrow Summit]’te “Geleceğe İlham Verenler Oturumu”na davetlisiniz.



11 Mart 2022⏳https://t.co/eKrZTMnBeg



✔️Online

✔️Ücretsiz

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Zirveye ilgi yoğun

Zirveye yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların katılacağının altı çizilen açıklamada, yüksek sayıda başvuruyla zirveye yoğun bir ilgi gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada, zirve kapsamında gerçekleştirilecek 15 oturumun ardından düzenlenecek “AITS Awards” töreni ile yapay zekâdan faydalanarak ölçümler sonucunda kişi ve kurumlar ile jüri özel ödülleri kapsamında yapay zekâ alanında çalışmalara öncülük etmiş ve katkı vermiş isimlere çeşitli ödüllerin verileceği kaydedildi.

AIPA açıklamasında, zirveye ve yapay zekaya ilişkin meselelere dair Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Yapay

Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Zimmerman'ın görüşlerine de yer verildi.

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"Türkiye bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan bir ülke konumuna geldi"

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekânın bir tercih meselesi olmadığına değinerek, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda kalkınma hedeflerinin en büyük taşıyıcılarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Koç, "Cumhurbaşkanımız her fırsatta, Türkiye’nin dijital dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, 'yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve tüm dünyaya satan bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin' altını çizmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugünden atılacak adımların, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmek için oldukça önemli olduğunu aktaran Koç, Türkiye’nin bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan, yeni nesil dijital teknolojilerle donatılmış İHA-SİHA sistemleri ile dünyada lider konuma yükselen, dijital oyun şirketleri küresel firmalar tarafından milyarlarca dolara müşteri bulan bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.

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Ali Taha Koç, "Dijital Dönüşüm Ofisi olarak temel hedefimiz, bu dönüşümü sürdürülebilir kılarak, dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla ülkemizin dünya sahnesinde rekabet gücünü artırmaktır. Yapay Zekâ Politikaları Derneği tarafından tüm paydaşların katılımıyla düzenlenen 'AI Tomorrow Summit' geleceği yakalamak adına önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

Türkiye yapay ekosistemine dair en güncel bilgilerin paylaşılacağı etkinliğin, bu alandaki bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasında büyük katkı sağlayacağını kaydeden Koç, “Gelecek dijital teknolojiler ve bu teknolojilerin getireceği dönüşümde. Gelecek dijital dönüşümde” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Zimmerman da yapay zekayı daha güçlü hale getirmek için çok yatırım yapılırken, insanların değerli ve anlamlı olarak deneyimleyeceği şekilde yapay zekanın dünyaya nasıl yerleştirileceğine dair çok az yatırım yapıldığına dikkati çekti.

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Zimmerman, “İnsanların yapay zekanın yapabileceğini düşündükleri ile yapay zekanın yapabilecekleri arasındaki uçurum büyüyor" ifadelerini kullandı.

Makinelerin insanlardan farklı düşündüğünü ifade edenZimmerman, “İnsan-yapay zekâ iş birliğini geliştirmek için, her biri için rolleri ve sorumlulukları daha iyi tanımlamamız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye olarak geleceğe geç kalmayıp oluşan yeni dijital dünyada en ön saflarda yerimizi almalıyız"

AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu ise, “AIPA ailesi olarak 11 Mart Cuma günü Türkiye'nin en kapsamlı yapay zekâ zirvesi olan AI Tomorrow Summit'i düzenleyecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

AI Tomorrow Summit etkinliğiyle birlikte 11 Mart’ın deyim yerindeyse yapay zekâ günü olacağını aktaran Küçükşabanoğlu, zirvede ulusal ve uluslararası alanda uzmanlaşmış 61 konuşmacıolacağını belirtti.

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• @gztcom Yayın Yönetmeni @dggezer AI [Tomorrow Summit] etkinliğinde…



Kaydolmak için: https://t.co/Sb6BKnfrHd @aipaturkey#GeleceğeGeçKalma #aipaturkey #ai #yapayzeka 🧠🤖🦾 pic.twitter.com/kO1xaVT0qC — AI Tomorrow Summit (@aitomorrowsum) February 25, 2022

Zirve, içeriği ve alanındaki yerli-yabancı konuklarıyla Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek zirvesi olma özelliğini taşıyor. Zirveye GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer de konuşmacı olarak katılacak

Zirve'nin açılış konuşmasını Salt Okunur / GZT editörü Yapay Zeki yapacak