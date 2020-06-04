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Teknoloji Türkiyenin ilk sanal fuarı Shoedex2020ye ilgi yoğun
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Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex2020’ye ilgi yoğun

Türkiye’nin ilk sanal fuarı Shoedex2020, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin girişimiyle 1 Haziran’da başladı. Bitiş tarihi 3 Haziran olan fuar yoğun ilgi nedeniyle 4 Haziran’a uzatıldı.

Haber Merkezi İHA
Sanal fuara ilgi yoğun.
Sanal fuara ilgi yoğun.


Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar bu üç günlük periyotta 31 katılımcı firma ile 50 ülkeden 250’yi aşkın alıcının www.shoedex.events adresinde buluştuğunu belirterek, “3 günde binin üzerinde B2B görüşmesi gerçekleşti.

  • Katılımcıların yoğun ilgi göstermesi nedeniyle fuarımızı Ticaret Bakanlığının onayıyla 4 Haziran’a kadar daha uzattık. Dijital kanalların tüm enstrümanlarını kullanarak tüm dijital alanlardan beslenerek yoğun bir sosyal medya kampanyasıyla çok kanallı bir strateji yürütüyoruz. 2. gün Stratejist Özgür Baykut’un moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanı Mükerrem Aksoy ve İZFAŞ Uluslararası Pazarlama Müdürü Gökalp Soygül’ün katılımıyla dijitalleşme ve fuarların geleceği üzerine bir webinar yaptık.

3. gün ise basın mensuplarının da katıldığı bir online sanal fuar gezisi organizasyonumuz oldu. 4. gün de yoğun ilgi nedeniyle ajandamıza son anda dahil ettiğimiz 300’den fazla ikili iş görüşmesiyle devam edecek” dedi.


138 milyar Euro zarar

Zandar, şirketlerin artık yapay zeka, dijital dönüşüm arasında stratejilerini belirlediğini ifade ederek, "Türkiye dünyada teknolojiyi satın alma oranı en yüksek olan ülkelerden biri ama teknoloji üretmede gerideyiz. Bizim avantajımız adaptasyonumuzun yüksek olması. Öte yandan üretim konusunda daha çok çalışmalıyız. Öncü olduğumuz sanal fuarlar dijital adaptasyonu hızlandıran bir sıçrama tahtası olacak. Pandemi sürecinde dünyada 10 bin fuarın iptal edilmesinin yaklaşık 138 milyar Euro zararı oldu. Sanal fuarlar bu zararı minimize edebilmek adına büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk sanal fuarı oldu.



Üretiminde dünyada 6. sıradayız

Türkiye’nin ayakkabı üretiminde dünyada 6. sırada yer aldığına değinen Erkan Zandar, "Ayakkabı üretiminin yüzde 61’ini tek başına karşılayan Çin’den önce bu fuarı yapmamız çok önemliydi. Dinamik bir yapıya ve genç bir kitleye sahip, her geçen gün gelişen ayakkabı ve saraciye sektörü son 10 yılda ciddi bir ivme kaydederek ihracatını yaklaşık 2,5 kat artırdı. Sanal fuarlarla birlikte sinerjisi yüksek olan bu sektöre başka bir boyut getirdik. Günün sonunda güncel, çağın yeniliklerini takip eden ihracatçılar olarak tüm paydaşlarımızla beraber sürdürülebilir, katma değerli, dijitale adapte olmuş bir ihracat planıyla global markalar haline geleceğiz. Dijitalden aldığımız güç ile belki de markalaşmada dünya ile yarışacağız” ifadelerini kullandı.

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