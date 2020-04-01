Teknoloji Türkiyenin patent haritası damga vurdu
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Türkiye'nin patent haritası damga vurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2019 Türkiye’nin Patent Haritası’nda farklı kategorilerde gösterdiği yükseliş ile dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firmasının hazırladığı “Türkiye’nin Patent Haritası Raporu”, Türkpatent ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek yayımlandı. Teknoloji kategorileri IPC-CPC patent sınıflarına göre analiz edilen raporda Bursa Uludağ Üniversitesi ve ULUTEK Teknopark’ın verileri de değerlendirildi.
Avrupa patent sıralamasında ilk 7’de
BUÜ, rapordaki genel bakış bölümünde yer alan ‘Üniversitelerin Tescil Edilmiş Avrupa Patent Başvurusu (EP) Sayısına Göre Liderlik Tablosu’ kısmında 3 Avrupa Patenti ile Türkiye’deki tüm üniversiteler sıralamasında 7. sıraya yükseldi. Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin patent başvuruları (yayınlanan) analiz edilerek, en fazla Avrupa Patent Belgesine sahip olan üniversitelerin belirlendiği tabloda en iyi 18 sıralaması yapıldı. BUÜ, 3 Avrupa Patent Belgesi ile çok sayıda üniversiteyi geride bırakarak ilk 7 içerisinde yer almayı başardı.

Damga vurdular

Tekstil teknolojilerinin en iyisi BUÜ’de

Tekstil Teknolojileri kategorisindeki istatistikler kısmında ise en fazla bireysel patent sahibi olan akademisyenler sıralandı. BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, 7 patent ile listenin ilk sırasına yerleşti. Raporda, tekstil teknolojileri alanında yayınlanan patentlerin analiz edilerek, en fazla patent başvurusu olan üniversiteler, firmalar, kurumlar ve bireysel patent sahipleri belirlenmiştir açıklamasına yer verildi. Oluşturulan Top 10 listesinde Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, 7 patent ile 1 numarada yer aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi, toplam 60 adet lisanslama/devir performansının üniversiteler arasındaki dağılımının ele alındığı ‘Üniversitelerde Lisanslama’ kategorisinde de kendisine ilk 3’te yer buldu. ODTÜ ve Gaziantep Üniversitesi’nin ilk iki sırayı paylaştığı listede Bursa Uludağ Üniversitesi de 4 patent lisanslama sayısı ile 3. sıraya yükseldi.

Patent listesi

ULUTEK Teknopark’tan önemli başarı

Tamamen 2019 yılı verilerinin esas alındığı Türkiye’nin Patent Haritası Raporu’nda ULUTEK Teknopark’da sıralamada kendisine yer buldu. Raporda, Türkiye’de teknoparklarda faaliyet gösteren firmaların yaptıkları patent/faydalı model başvuruları analiz edildi. ULUTEK Teknopark, Genel Bakış-İstatikler kısmında adrese dayalı olarak tespit edilen patent/faydalı model rakamlarına göre oluşturulan ‘En İyi 20 Teknopark’ listesinde 4. sıraya yükseldi. ULUTEK, 117 Patent/Faydalı Model başvurusu ile Yıldız Teknik, İTÜ ve ODTÜ’nün ardından en iyi performans gösteren Teknopark oldu.

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