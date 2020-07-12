Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Türkiyenin yerli silahları oyun dünyasının da dikkatini çekti
OYUN

Türk savunma sanayii oyunlarda yer almaya başladı

Türkiye'nin yerli silahları oyun dünyasının da dikkatini çekti

Savunma sanayinde yapılan atılımlar teknoloji şirketlerinin de dikkatini çekti. Turkish Mod Team üyelerince geliştirilen yamayla Bayraktar İHA ve SİHA, Anka, Kobra, Akrep, Kirpi, Atak helikopteri ve Altay tankı gibi yerli üretim araç, mühimmat ve silahlar dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Oyun yerli ürünlerle dikkat çekiyor.
Oyun yerli ürünlerle dikkat çekiyor.

Dünyada en fazla oynanan online FPS oyunlarından olan Arma 3 için eklenti yama yapan Turkish Mod Team ekibi, daha önce Türk askeri ya da polisi olma fırsatı sundukları kullanıcılar için bir yılı aşkın süredir yeni bir çalışma başlattı.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) personel ile yeni bir yama tasarlayan ekip, yerli üretim Bayraktar İHA ve Siha ile Anka, Kobra, Kirpi, Atak helikopteri, Altay tankı gibi araç, mühimmat ve silahları da oyuna ekledi.

Oyunda Türk askeri ya da polisini seçen kullanıcılar hem teçhizat, silah ve araçları kullanma imkanı buluyor hem de TSK'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Libya harekat bölgelerinde savaşıyor.

Oyun dikkat çekti.

Oyunu tasarlamak için aylarca uğraştılar

Turkish Mod Team ekibinin kurucu üyelerinden Mehmet Tozlu, Turkish Mod Team'in simülasyon oyunlarına eklenti yapan ve bunları Türk oyun camiasına sunan bağımsız bir mod grubu olduğunu söyledi.

Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı
TEKNOLOJİ
Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı
  • Grubun kısıtlı imkanlarına rağmen askeri simülasyon oyunlarına TSK eklentisi yapmayı başardığını dile getiren Tozlu, "Amacımız sanal dünyada ordumuzun tanıtılması ve özellikle genç Türk oyuncuların TSK'ye ilgilerinin artmasını sağlamak." dedi.

Yeni geliştirdikleri yama için aylardır uğraştıklarını ve çalışmayı kısa süre önce piyasaya sunduklarını vurgulayan Tozlu,

  • "Bu yamamızda şu an TSK envanterinde bulunan askeri kıyafet, teçhizat, silah, mühimmat ve araçların hemen hepsini kullanabiliyorsunuz. Eklentimiz ile oyuncular oyun içerisinde zırhlı birlik harekatı, uçar birlik harekatı, yaya-motorlu intikal, topçu desteği ve sızma operasyonlarının hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan araç, silah ve ekipmanlar ile yapabilmektedir." diye konuştu.

Tozlu, Turkish Mod Team olarak geçen sene gerçekleştirilen IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılma şansı bulduklarına değinerek, yamaya insanların büyük ilgi gösterdiğini ve ekip olarak Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Teknokent'te geliştirdiği oyuna Almanlar talip oldu
TEKNOLOJİ
Teknokent'te geliştirdiği oyuna Almanlar talip oldu
Abone Ol Google News
Silahlara Veda

'Silahlara Veda'

Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijitale kaydı.
210 hastada görüldü

210 hastada görüldü

​Cerrahpaşa'daki koronavirüs hastaları ilgili önemli çalışma.
El-Ezher Ayasofyadan rahatsız!

El-Ezher Ayasofya'dan rahatsız!

​Darbeci Sisi'nin kuklası haline dönüşen kurum yine tepki çekti.

​Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Beş yılın sonunda ​PKK'dan kaçıp teslim oldu.

​Sürücü çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu.

Ayasofya'da 24 saat Kur'an sesi yükselecek.

Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım.

Lavanta üretiminin yüzde 90'u bu köyden.

Juventus, bir puanı Ronaldo'nun golleriyle kurtardı.

​Millet istedi Ayasofya'yı açtık.
Unutmayacağız!

Unutmayacağız!

​Srebrenitsa soykırımının 25. yıldönümü.
Baro saltanatı<br>sona erdi

Baro saltanatı
sona erdi

​Önümüzdeki Ekim ayında seçim yapılacak.
BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

BM de 'baş şüpheli Selman' dedi

'Türkiye Kaşıkçı cinayetini ciddi şekilde soruşturuyor.'
Bir oğlum vardı<br>şehit oldu

Bir oğlum vardı
şehit oldu

​15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti.
Toplu mezarlara<br>UCM'den inceleme

Toplu mezarlara
UCM'den inceleme

​İşkencehaneler ve gizli zindanlar belgelenecek.
Eğitim<br>vardiyalı olabilir

Eğitim
vardiyalı olabilir

​Yeni dönemde sosyal mesafeli sınıflar olacak.
PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman
Gündem

PKK'da çözülmeler devam ediyor: Teslim olup ailesiyle buluşturulan terörist örgüte katıldığı için çok pişman

İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), ikna girişimiyle terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 22 yaşındaki kadın PKK'lı M.B, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, M.B., terör örgütüne katılmasından dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan M.B, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum. Aileme kavuştuğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.
El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu
Dünya

El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu

Mısır'da yaşanan darbe sonrası siyasetin kuklası haline gelmekle eleştirilen ve açıklamaları ile büyük tepkiler toplayan El-Ezher'in Eski İmam Yardımcısı Abbas Shuman, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslam öğretileri ile çelişiyor" iddiasında bulundu. Türkiye'nin Ayasofya kararı İslam coğrafyasındaki birçok ülkeden destek bulurken, Sisi rejimine bağlı kurumun söz konusu açıklaması tepki topladı.
Gustavo ve Jailson isyan etti: İstemiyoruz!
Spor

Gustavo ve Jailson isyan etti: İstemiyoruz!

Fenerbahçe’de bu sezon stoper mevkisindeki eksikler nedeniyle zorunlu olarak görev yapan Jailson ve Gustavo teknik heyetle yaptıkları görüşmede savunmada oynamak istemediklerini bildirdi. Teknik heyet de bu gelişme üzerine bugünkü Sivasspor maçında stoperde Ozan Tufan’ı oynatma kararı aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.