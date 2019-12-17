Teknoloji Türkiyenin yıldızı Anadolu gezegeni Göktürk oldu
BİLİM

Türkiye'nin yıldızının ve gezegeninin ismi belli oldu

Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu' gezegeni 'Göktürk' oldu

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, UZAYBİMER'de düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını hatırlattı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, açıklamada bulundu.

Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan, üniversitelerden, bilim merkezlerinden çeşitli isimler sunulduğunu belirtti.

Türkiye gezegenine isim arıyor
TEKNOLOJİ
Türkiye gezegenine isim arıyor

"İsimlendirme çalışması 3 aydan fazla sürdü"

Ötegezegenlerin, o ülkelerin coğrafi konumu ve gökcisminin o ülkeden görülebilmesi dikkate alınarak belirlendiğini anlatan Küçük, şunları kaydetti:

  • "100 ülkeye, gözlenen yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı verildi. Bunlar gözlendikleri an katalog isimleriyle anılır. Bize de 40 derece enlemden, Ankara'dan rahatlıkla gözlenebilecek şekilde bir yıldız ve gezegen verildi. Bunlar WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B gezegeni. İsimlendirme çalışması, 3 aydan fazla sürdü. Paris Gözlemevi'ndeki toplantıyla isimler tüm dünyaya duyurulacak. Kampanyaya dünyada geniş katılım oldu. Tüm dünyada 360 binden fazla isim önerisi yapıldı. Türkiye'den 300'e yakın isim geldi. Pegasus takım yıldızında bulunan yıldızımızın ismi 'Anadolu', ötegezegenimizin ismi ise 'Göktürk' olarak belirlendi. Ülkemize hayırlı olsun."

Prof. Dr. İbrahim Küçük, bu iki ismi öneren okullara birer teleskop hediye edilmesini istediklerini dile getirdi.

Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki "Anadolu" yıldızının, ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye'den gözlemlenebileceği, ülkelere verilen gezegen sistemlerinin her ülkenin başkentinden küçük teleskoplarla görülebilecek parlaklıkta seçildiği kaydedildi.
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