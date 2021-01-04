Teknoloji Türksat 5A uydusu yarın 0427de SpaceX tarafından fırlatılacak
BİLİM

Türksat 5A uydusu yarın 04.27'de SpaceX tarafından fırlatılacak

Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de uzaya gönderilecek ve yaklaşık 4 ay sürecek yolculuğunun ardından, 2021 yılının ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak.

Haber Merkezi DHA
Türksat 5A uydusu yarın uzaya fırlatılacak.
Türksat 5A uydusu yarın uzaya fırlatılacak.

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacak.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz kasım ayında ülkemize teslim edilmişti.

Türkiye’nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A’nın serüveni
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Türkiye’nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A’nın serüveni

FIRLATMA YARIN SABAH 04.24'TE

  • Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de, ABD yerel saatine göre ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 20.27'de SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.

Bakan Karaismailoğlu: Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
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Bakan Karaismailoğlu: Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

4. HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK

  • 31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak.

31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A, 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.

Türksat 5A için geri sayım sürüyor: Ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin hakları güvenceye alınacak
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Türksat 5A için geri sayım sürüyor: Ömrü 30 yıl olacak, Türkiye'nin hakları güvenceye alınacak

''İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız''
OYNAT 00:00
''İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Haberleşme uyduları konusuna değinen Erdoğan, ''İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Bu projeyle Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak'' açıklamasında bulundu.


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