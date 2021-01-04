Türksat 5A uydusu yarın 04.27'de SpaceX tarafından fırlatılacak

Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat AŞ tarafından, Airbus şirketine yaptırılan Türksat 5A uydusu, gökyüzünde dengeleri değiştirecek.

Son zamanların en popüler uzay şirketlerinden olan Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatacak.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan uydu, geçtiğimiz kasım ayında ülkemize teslim edilmişti.

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FIRLATMA YARIN SABAH 04.24'TE

Türksat 5A uydusu, Türkiye saatine göre 5 Ocak 2021 Salı günü 04.27'de, ABD yerel saatine göre ise 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 20.27'de SpaceX firmasına ait Falcon-9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılacak.

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4. HABERLEŞME UYDUMUZ OLACAK

31 derece doğu lokasyonuna yerleştirilecek Türksat 5A, Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak.

Türksat 5A uydusuyla Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacak.

31 derece doğu yörüngesine yerleştirilecek Türksat 5A, 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlayacak.

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