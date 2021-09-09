Teknoloji TÜRKSAT 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı
BİLİM

TÜRKSAT 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı

ABD’nin başkenti Washington'da düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’e katılan Türksat AŞ, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B için ilk anlaşmasını imzaladı. Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri Türkiye’de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

Haber Merkezi İHA
TÜRKSAT 5B uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı
Türksat AŞ, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B için ilk anlaşmasını imzaladı.

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı ABD’nin başkenti Washington’da başladı.

Yakında fırlatılacak 2 adet uydu ve mevcut 4 adet GEO uydu filosuna ek olarak, milli olarak üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alan Türksat AŞ, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile ilgili ilk anlaşmasını da gerçekleştirdi. Bu kapsamda Inmarsat GX Servislerinin Türkiye’de Türksat 5B Uydusu Üzerinden Sunulması İşbirliği Anlaşması Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile İnmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok’un şahitliğinde imzalandı.

SERVİS VE ALTYAPI HİZMETLERİ TÜRKİYE'DEN SAĞLANACAK

Türksat ile Inmarsat arasında yapılan stratejik işbirliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye’de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik işbirliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier 1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni işbirliği çözümü ile ülkemizde Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye’de bir altyapı ile sağlanabiliyor olacak.

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