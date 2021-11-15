Twitter, artık fotoğrafları tam boy gösterecek

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, gönderilerde tek bir şekilde paylaşılan fotoğraflara yeni bir standart getiriyor.

Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından, ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veriyordu.

Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimi artık değişti.



TAM BOY GÖSTERİLECEK

Twitter daha önce otomatik kırpma uyguladığı fotoğrafları artık tam boyutlu olarak gösteriyor. Daha önce mobil uygulamada yapılan değişiklik şimdi web sürümde de yapıldı.

Twitter’ın bu değişikliğe gitmesi ile birlikte platformlar arası resim paylaşımı kolaylaşacak.

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Önceden Instagram ve Facebook için hazırlanan kare görseller, Twitter’a atıldığında Twitter görsele otomatik zoom yaparak 16:9 oranında gösteriyor ve kötü bir görüntü ortaya çıkıyordu.