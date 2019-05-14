Twitter kullanıcılarının konumlarını yanlışlıkla sattı

Dünyanın en büyük aktif kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformalarından biri olan Twitter, kullanıcılarının konum izlerini reklam verenler ile paylaştığı anlaşıldı. Durumun farkına vardığını açıklayan Twitter, hatanın hemen düzeltildiğini açıkladı ve söz konusu durumun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıkladı.

Konum izleri açık olan kullanıcıların etkilendiği olayda, birden fazla hesap kullanan kişilerin konumları yanlışlıkla açık arttırma yöntemi yolu ile satıldı. NU.NL’nin ulaştığı bilgilere göre konum verileri, 5 KM’ye kadar doğrulukla çalışıyor. Bu konumlara erişen reklam verenler ise böylelikle kullanıcıların konumuna göre reklam gösterimi sağlıyor.

Twitter ise konu ile ilgili özür mesajı yayınladı. Sorunu gün içerisinde çözdüğünü açıklayan platform, yanlışlıkla yaptıklarını açıklayarak herkesi şaşkına uğrattı.