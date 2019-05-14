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Teknoloji Twitter kullanıcılarının konumlarını yanlışlıkla sattı
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SOSYAL MEDYA

Twitter kullanıcılarının konumlarını yanlışlıkla sattı

Popüler sosyal medya devi Twitter, yeni bir skandal ile resmen çalkalandı. Kullanıcılarının konum izlerini reklam verenlere satan sosyal medya devi, bu durumun yanlışlıkla olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter yayınladığı mesaj ile kullanıcılarından özür diledi.
Twitter yayınladığı mesaj ile kullanıcılarından özür diledi.

Dünyanın en büyük aktif kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformalarından biri olan Twitter, kullanıcılarının konum izlerini reklam verenler ile paylaştığı anlaşıldı. Durumun farkına vardığını açıklayan Twitter, hatanın hemen düzeltildiğini açıkladı ve söz konusu durumun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıkladı.

Konum izleri açık olan kullanıcıların etkilendiği olayda, birden fazla hesap kullanan kişilerin konumları yanlışlıkla açık arttırma yöntemi yolu ile satıldı. NU.NL’nin ulaştığı bilgilere göre konum verileri, 5 KM’ye kadar doğrulukla çalışıyor. Bu konumlara erişen reklam verenler ise böylelikle kullanıcıların konumuna göre reklam gösterimi sağlıyor.

Twitter ise konu ile ilgili özür mesajı yayınladı. Sorunu gün içerisinde çözdüğünü açıklayan platform, yanlışlıkla yaptıklarını açıklayarak herkesi şaşkına uğrattı.

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