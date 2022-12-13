Teknoloji Twitter ofis mobilyalarını açık arttırmaya çıkarıyor
SOSYAL MEDYA

Twitter ofis mobilyalarını açık arttırmaya çıkarıyor

Twitter'ın San Francisco genel merkezinden yüzlerce “ fazla kurumsal ofis varlığı ”, Heritage Global Partners tarafından açık artırmaya çıkarılacak. Satış, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek ve Twitter severlere firmadan bir pay alma şansı verecek.

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Haber Merkezi Diğer
Twitter ofis mobilyalarını açık arttırmaya çıkarıyor
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Sandalyeler, masalar, kuş heykelleri ve dev bir '@' işareti...

Twitter'ın San Francisco genel merkezinden yüzlerce “ fazla kurumsal ofis varlığı ”, Heritage Global Partners tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

Satış, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek ve Twitter severlere firmadan bir pay alma şansı verecek.

Milyarder Elon Musk'ın bu yılın başlarında satın almasından bu yana şirketin sonunu bekleyenler, dünyanın en zengin adamının faturalarını ödemek için şirket mobilyalarını satmaya giriştiğini öne sürerken, Heritage temsilcisi Nick Dove Cumartesi günü Fortune dergisine, "Bu müzayedenin mali durumlarıyla hiçbir ilgisi yok” dedi.

“44 milyara satın aldılar ve biz birkaç sandalye, masa ve bilgisayar satıyoruz. Dolayısıyla, birkaç bilgisayar ve sandalye satmanın gsatış bedelini ödeyeceğini gerçekten düşünen biri varsa, o zaman onlar bir morondur."

Açık artırmanın, şirketteki maliyet düşürme önlemleriyle ilgili olup olmadığı bilinmezken, Twitter, Musk'ın devralınmasından bu yana harcamaları büyük ölçüde dizginledi, personelin yaklaşık yarısını işten çıkardı ve kalanları Twitter'ın yaklaşan krizden sağ çıkamayacağı konusunda uyardı.

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