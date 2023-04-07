Twitter orijinal logosuna geri döndü: Dogecoin sert düşüş kaydetti

Elon Musk, bu hafta Twitter’ın logosunu DOGE amblemiyle değiştirerek dünya çapında kısa süreli bir Dogecoin tanıtımı yaptıktan sonra sosyal medya sitesinin logosu eski haline getirdi. Bu gelişmenin ardından logo değişimiyle hızla yükselerek 0,1 dolara kadar ulaşan DOGE’nin fiyatı, Twitter logosunun eski haline getirilmesiyle yüzde 10’u bulan ani bir düşüş kaydetti ve 0,081 dolara kadar geriledi.

Hafta başında kullanıcılar, Twitter logosu yerine DOGE logosuyla karşılaştıktan sonra Dogecoin’e talep artışı hızlandı. Kısa sürede %30 artışa ulaşan DOGE fiyatı, 10 sente kadar yükseldikten sonra bu noktada yükseliş durdu ve hafta boyunca düşük oranlı kâr satışları gerçekleşti. Twitter logosunun eski haline gelmesiyle de kripto paraya yönelik beklenti azaldı ve hafta başındaki kazanımların büyük çoğunluğu geri verildi. Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde favori kripto para birimiyle ilgili aldığı aksiyonlar ve söylemleriyle DOGE piyasasında volatil hareketlere neden oluyordu. Dogecoin’in ilk 10 kripto paradan biri haline gelmesine en önemli katkıyı sağlayan Elon Musk, son hareketini bir Twitter kullanıcısına verdiği sözü tutmak olarak açıkladı. Ancak bu konuda yoğun eleştirilere maruz kalan Twitter patronu, bu eylemi DOGE’den kâr ederek sosyal medya şirketinin borcunu ödemek için yaptığı şeklinde eleştirilere maruz kaldı.