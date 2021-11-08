Teknoloji Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı
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Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'de denediği ve büyük tepki çektiği "emoji ile tepki verme" özelliğinden vazgeçip yine kaldırdı. Jack Dorsey'nin sahibi olduğu şirketten konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi Diğer
Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı
twitter

Twitter bir süre önce emojiyle tepki verme veya diğer adıyla Reaksiyonlar özelliğini Türkiye'de test etmeye başlamış ancak kullanıcılar tarafından tepki çektiği için özelliği kaldırmıştı.

Kısa süre önce reaksiyonlar özelliğini yeniden devreye sokan Twitter'ın, Türkiye sayfasında konuyla ilgili olarak birkaç teknik sorunun yaşandığı açıklaması yapılmıştı.

Bu özellik ile tweetleri sadece beğenmek yerine çeşitli tepkiler verilebiliyordu. Bu tepkiler arasında gülme, düşünme, alkış ve üzgün gibi emojiler yer alıyordu.

Twitter öncelikle pilot bölge olarak Türkiye'de denediği Reactions özelliğini yine kaldırdı. Şirketten konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.

Reactions özelliğinin yeniden test edilmeye başlandığı böyle duyurulmuştu:

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