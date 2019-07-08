Teknoloji Twitter trollere savaş açtı
SOSYAL MEDYA

Twitter trollere savaş açtı

Twitter, uzun yıllardır nefret söylemleri ve sahte hesaplarla mücadele etmek için farklı yöntemler deniyor. Platformda özellikle son dönemde karşılaştığımız 'Bu tweet kullanım dışıdır' ibaresi dikkatleri çekiyor. Bot ve trol hesaplara karşı savaş açan sosyal medya platformu ne gibi önlemler alıyor.

Haber Merkezi Derin Ekonomi
Twitter geçtiğimiz yıl 70 milyon hesabı askıya aldı.
Twitter geçtiğimiz yıl 70 milyon hesabı askıya aldı.

Twitter, bot ve trol hesapları platformdan uzaklaştırmaya çalışyıor. Sosyal medya platformu özellikle sahte hesaplarla mücadele etmek için uzun süredir aktif olmayan profillere bir bildirim göndererek hesabı doğrulamalarını talep ediyor. Eğer hesap doğrulanmaz veya parola yenilenmezse bu hesaplar tekrar açılamayacak çekilde kilitleniyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Smyte isimli bir siber güvenlik şirketini satın almıştı.

Twitter tarafından yanlış bilgi yayan ve bu haberlerin yayılmasına yardımcı olan 70 milyon hesabın askıya alındığı açıklandı. Sahte hesaplar konusunda ciddi sorunları olan Twitter'da 50 bin adet Rus kaynaklı bot hesabının 2016 seçimlerini Donald Trump lehinde manipule ettiği biliniyor.

'Bu Tweet kullanım dışıdır'

Bu arada yakın zamanda sıkça karşılaştığımız 'Bu tweet kullanım dışıdır' ibaresi dikkatlerimizi çekiyor. Twitter tarafından bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmasa da uzmanlar saldırgan tutum sergileyen, şikayet alan hesapların tweetlerinin görüntülenmediğini belirtiyor. Bu durum yalnızca ülkemize mahsus değil dünya genelinde yaşanıyor.

Twitter yönetimi tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da bot ve trol hesaplarla mücadele için alınan bir önlem olduğu düşünülüyor.

Twitter başta olmak üzere diğer sosyal mecralar olan Instagram, Facebook ve Youtube her geçen gün yeni teknolojiler kullanarak sahte hesapları engellemeye çalışıyor. Konuyla ilgili detaylı bir analize Z Raporu dergisinin Temmuz sayısından ulaşabilirsiniz.

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