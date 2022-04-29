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Teknoloji Twittera rakip ağ geldi
DİĞER

Twitter'a rakip ağ geldi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından birçok kullanıcı rakip sosyal ağ Mastodon'a akın etmeye başladı. Platform, milyarderin Twitter'ı satın aldığı gün yaklaşık 30.000 yeni kullanıcı kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twittera rakip ağ geldi
Mastodon

Twitter'a benzer bir görünüme sahip olan Mastodon insanların kendi sosyal ağlarını oluşturmak için kullanabilecekleri açık kaynaklı bir yazılım.

Twitter'ın satın alınmasının ardından uygulama Musk'ın ticari rakiplerinin büyük çoğunluğu henüz hesaplarını silmemiş olsa da Twitter'ı bırakmakla tehdit etmesine yol açtı.

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Yeni kullanıcı akışı Mastodon için bir soruna neden oldu ve Salı günü yanıt vermedi.

Mastodon'un Almanya doğumlu kurucusu ve CEO'su Eugen Rochko daha sonra performans sorunları olduğunu kabul etti.

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  • Rochko "Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından yeni ve geri dönen kullanıcıların akışı nedeniyle işlettiğim Mastodon sunucularındaki performans sorunlarını düzeltmek için bütün gün çalışıyorum." dedi.

Rochko, Mastodon'un hem geri dönen kullanıcılar hem de yeni kullanıcılar dahil olmak üzere 41.287 aktif kullanıcı artışı gördüğünü söyledi.

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Yalnızca yeni kullanıcıları hesaba katarken, geçtiğimiz gün Mastodon'a 28.391 kişi katıldı.

Mastodon, Twitter gibi tek bir web sitesi değil, kendi kurallarını oluşturabilen bağımsız topluluklardaki kullanıcılardan oluşan bir ağ.

Platform suistimal ve nefretten bıkan Twitter kullanıcıları için 2017 yılında piyasaya sürüldü.

Ağın tweet versiyonu için 500 karakterlik bir sınırı var ve kullanıcıların gönderileri özel olarak ayarlamasına izin veriyor fakat Twitter bunu yapmıyor.

Mastodon'un kronolojik, reklamsız ve algoritmik olmayan bir yaklaşımı olduğu için Musk'ın yeni satın alımından oldukça farklı bir görünümü de var.

Şirket kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı ve geliştirme tamamen bağışlarla destekleniyor yani reklam yok.

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