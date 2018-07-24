Teknoloji Uber şoförü fenomen olmak isterken işsiz kaldı
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Uber şoförü fenomen olmak isterken işsiz kaldı

ABD’de, Uber ve Lyft için yolcu taşıyan bir araç sahibi, araçta yer alan güvenlik kamerası üzerinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı için iki şirketten de kovuldu. Yolcuların görüntülerini izinsiz bir şekilde sosyal medya da paylaşan Uber şöförü, yapılan şikayetler üzerine işsiz kaldı.

Haber Merkezi Diğer
Uber soförünün araçta yer alan güvenlik kamerası üzerinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı anlaşıldı.
Uber soförünün araçta yer alan güvenlik kamerası üzerinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı anlaşıldı.

ABD’de, Uber ve Lyft için yolcu taşıyan bir araç sahibi, araçta yer alan güvenlik kamerası üzerinden sosyal medyada canlı yayın yaptığı için iki şirketten de kovuldu.

Fenomen olmak isterken işsiz kaldı

Yolcularının görüntülerini izinsiz olarak sosyal medyada canlı yayına veren şoför için iki şirkete de yapılan şikayetleri inceleyen Uber ve Lyft yöneticileri, yolcuların mahremiyet hakkının iptal edildiğini vurgulayarak şoförün şirketlerle bağlantısını kestiler.

Techinside’ın haberine göre Jason Gargac isimli şoför, yolcu taşıdığı sırada Twitch üzerinden yaptığı canlı yayınlarda, izleyicilerden yorum da alarak, kendi video kanalına izleyici/takipçi kazanmaya çalışıyordu.

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