Teknoloji Uçaklardaki sıvı kısıtlamasına son verebilir
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Uçaklardaki sıvı kısıtlamasına son verebilir

Yolcuların uçaklara yanlarında 100 mililitreden fazla sıvıyla binmesini yasaklayan uygulama, yeni bir x-ray cihazıyla sonlanabilir.

Haber Merkezi Diğer
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda denenecek teknoloji, 3 boyutlu x-ray görüntüsü sağlıyor.

Güvenlik görevlileri bu sayede eşyaları kabin valizlerinden çıkarmadan kontrol edebiliyor, patlayıcıları da tespit edebiliyor.

BBC’nin haberine göre dünya çapında uçuşlarda sıvı yasağı uygulaması, 2006 yılında İngiliz polisinin ortaya çıkardığı "bir terör saldırısı planının" ardından alınmıştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Heathrow'daki "az sayıda denemenin" 6-12 ay arasında bir süre devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Bir bakanlık sözcüsü, "İngiltere dünyada en katı kurallar uygulayan ülkelerden biri ve yolculara daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmak için yeni teknolojileri kullanma konusunda da liderlik ediyoruz" dedi ve ekledi:

"Eğer deneme başarılı olursa gelecekte yolcuların eşyalarını kabin valizlerinden çıkartmasına gerek olmayacak.

"Son teknolojinin nimetlerinden yararlanmak için uluslararası mevkidaşlarımızla işbirliği yapmaya devam ediyoruz."

Bilgisayarlı tomografi teknolojisi daha önce de Amsterdam ve New Yok'taki havalimanlarında da denenmişti.

AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu 5 yıl önce kıta çapındaki kısıtlamaların gelişen teknoloji ile önlenebileceğini umduğunu açıklamıştı.

Kurallar değişmedi

Mevcut kurallara göre yolcular 100 mililitreyi geçmeyen sıvıları şeffaf ve kilitlenebilir poşetler içinde taşımak zorunda. Bu sıvıların güvenlik kontrolünden geçerken kabin valizinden çıkarılması gerekiyor.

Kurallar, küçük sıvı şişelerine saklanan likit patlayıcılarla uçakların havada düşürülebileceği endişesinin ardından getirilmişti.

Dünya çapında, yolculara sadece kabin valizi hakkı tanıyan düşük fiyatlı havayolu şirketlerinin arttığı bir dönemde gelen bu uygulama, uzun güvenlik kuyruklarına yol açıyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise eski kuralların halen yürürlükte olduğunu, yeni teknolojinin sadece deneme aşamasında olduğunu vurguluyor.

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