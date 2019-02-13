Teknoloji Üniversite öğrencileri yenilebilir plastik üretti
BİLİM

Üniversite öğrencileri 'yenilebilir' plastik üretti

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi'ne" destek amacıyla nişasta bazlı "yenilebilir" biyobozunur filmler üretti.

Haber Merkezi AA
Üniversiye öğrencilerinin geliştirdiği plastik madde hem yenilebiliyor hemde doğada kalıntı bırakmıyor.
Üniversiye öğrencilerinin geliştirdiği plastik madde hem yenilebiliyor hemde doğada kalıntı bırakmıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla nişasta bazlı "yenilebilir" plastik üretti.

Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla yaklaşık 3 ay önce hem "yenilebilir" hem de doğada herhangi bir kalıntıya sebebiyet vermeden kısa sürede çözülebilen biyobozunur film çalışması başlattı.

Bazı büyük oranda nişasta ve gıda maddelerinden oluşan biyobozunur film üreten öğrenciler, bu sayede hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Öğrencilerden Hatice Yaprak'ın yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık üzerine çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, kendilerinin de bu çabalara katkı sağlamayı istediklerini söyledi.

Gıda bazlı yenilebilir plastik üretiminin çevre ve ekonomiye katkısına işaret eden Yaprak, şöyle söyledi:

  • "Amacımız ekonomiye katkı sağlamak, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve çevre dostu olmak. Ürettiğimiz yenilebilir plastikler doğada kayboluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri dönüşümü sağlanabiliyor."

Yaprak, plastiğin petrolden yapıldığını, çevreyi kirleterek canlılara zarar verdiğini, zararlı etkilerini yok etmenin güç olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

  • "Biz de buna çözüm üretmek, yerli üretim yapabilmek için gıda bazlı yenilebilir plastikler üretmeye çalışıyoruz. Doğa dostu, düşük maliyetli yenilebilir plastiklerle ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Paketleme alanında ve diğer alanlarda kullanılmasını hedefliyoruz. İnsanlar bu sayede daha sağlıklı ortamda yaşayabilecek. Yenildiğinde de zarar vermeyecek, tamamen gıda bazlı. Mesela paketlenen ekmekler plastiğiyle beraber yenilebilir. Ürünümüz daha çok nişasta bazlı."


Çocuklar için de sağlıklı olacak

Plastik maddelerin özellikle çocuklar için zararlı olduğuna dikkati çeken Yaprak, "Çocuklar genellikle plastikleri ağzına alıyor. Bizim yaptığımız plastikler gıda sektöründe de kullanılabilir." diye konuştu.

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Yaprak, ürettikleri biyobozunur filmlerin maliyetinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, bunu minimuma indirerek ülke ekonomisine katkı sunmayı istediklerini bildirdi.

Öğrencilerden Melis Öcal da geliştirdikleri plastiğin doğada çözülebildiğinin altını çizerek, "Hem doğadaki canlılar yok olmayacak hem de ekonomiye katkısı olacak. Bu projeyi daha da geliştirerek dünyaya katkı sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ekonomik kalkınmamıza katkı yapacağını düşünüyorum

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin, nişastadan yapılan çevre dostu filmin öğrencileri tarafından geliştirildiğini söyledi.

Üniversite olarak öğrencilerine destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

  • "Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerimizin geliştirmekte olduğu nişasta bazlı yenilebilir bazlı film çalışmasını hocaları olarak destekliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma geliştirme konularından atıkların değerlendirilmesiyle elde edilen nişasta bazlı yenilebilir filmlerin üretiminin ekonomik kalkınmamıza katkı yapacak nitelikte olduğunu düşünüyorum."

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