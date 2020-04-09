Teknoloji Üniversiteden entübe hastalara nefes olacak üretim
BİLİM

Üniversiteden entübe hastalara nefes olacak üretim

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını karşısında aldığı tedbirleri üst düzeye çıkaran Trakya Üniversitesi, salgın nedeniyle zor günler geçiren İtalya’daki mühendisler tarafından, dalış maskeleri kullanılarak geliştirilen koruyucu maskelerin bir alternatifini, kendi kaynaklarıyla modifiye ederek hastaların kullanımına sundu.

Haber Merkezi İHA
Entübe hastalar için kolları sıvadılar.
Entübe hastalar için kolları sıvadılar.

Yalnızca Covid-19 hastalarında değil, solunum desteğine ihtiyaç duyan tüm hastalarda, bakteri filtresiyle birlikte kullanılabilecek şekilde üretilen maskeler, hastalara kapalı sistemde, ortama hastalık bulaştırmadan solunum imkânı sağlıyor.
“Dalış maskelerinin aparatları 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretildi”
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun talimatı doğrultusunda, Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya ve Güner Tezcan’dan oluşan ekip tarafından hayata geçirilen çalışmalar doğrultusunda, dalış maskelerinin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak sağlayan aparatlar, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretildi.

Trakya Üniversitesi’nden entübe hastalara nefes olacak üretim

Göz, burun ve ağzı tamamıyla koruyor


Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, “Mevcut maskenin içindeki silikon kısım yüzü tam kapladığı için göz, burun ve ağzı tamamıyla koruyor. Biz bu üründe, 3 boyutlu yazıcıları kullanarak mekanik ventilasyona olanak sağlayan özel aparatlar geliştirdik ve bir modifiye işlemi yaptık. Maskenin üst kısmında yer alan oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmı bizim özel tasarımımız. Bu ürünle hastaların parçacık salınımını ve bulaş riskini engellemeyi, alınan ve verilen havanın birbirine karışmamasını hedefledik” dedi.
Kaynak kodlarımızı herkese açarak araştırmacılara destek vereceğiz


TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, mevcut ürünlerden esinlenerek geliştirdikleri maskelerin, kaynak kod bilgilerini şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını ifade ederek, “Muadil maskelerin kaynak kodları paylaşılmadığı için mevcut ürünlerin tasarımını değiştirip iyileştirmek mümkün olmuyor. Biz ise çalışmalarımızın kaynak kodlarını herkese açarak, tasarımları kendi sistemlerine uygulamak isteyen araştırmacılara destek vermiş olacağız. Bu çalışmayla yepyeni bir tasarım üretmedik ancak amaca hizmet eden dokunuşlarla, 3D yazıcılar sayesinde ilgili aparatların üretimini kolaylaştırdık” dedi.

Maskeler sadece Covid-19 hastalarında değil, özellikle KOAH hastaları ile birlikte solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda da güvenle kullanılabilecek.

Üretilen maske hastaların parçacık salınımını engelliyor


Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise geliştirilen maskelerin koruyuculuğunun yüksek olduğunu belirterek, bu maske ile hastaların parçacık salınımının engellendiğini, üretilen aparat sayesinde alınan ve verilen havanın birbirine karışmadığını söyledi. Trakya Üniversitesi olarak, özellikle sağlık personelinin fedakâr ve özverili çalışmaları sayesinde, Covid-19 virüsüne karşı ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Hastane çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına tedbirler geliştirmeye devam ediyoruz. Piyasadaki alternatif ürünleri inceleyerek kendi imkânlarımızla modifiye ettiğimiz bu maskeler de söz konusu çalışmaların bir sonucu. Söz konusu maskeler, yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalara, nefes alma konusunda hızlı ve kolay bir destek sağlayacak. Maskeler sadece Covid-19 hastalarında değil, özellikle KOAH hastaları ile birlikte solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda da güvenle kullanılabilecek. Maskelerin tam yüz maskesi şeklinde olması, koruyuculuğu artırırken bulaş riskini azaltıyor. Hızlı ve kolay bir şekilde ventilatör desteği sağlayacak bu aparatla birlikte maske, bundan böyle ihtiyaç duyulan tüm hastalarımız için kullanılabilecek” dedi.

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