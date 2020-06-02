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Teknoloji Üniversitelilere insansız hava aracı geliştirme desteği
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Üniversitelilere insansız hava aracı geliştirme desteği

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan “ASÜ Up Great” takımı, İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirme desteği almaya hak kazandı.

Haber Merkezi İHA
Destek aldılar.
Destek aldılar.


TÜBİTAK tarafından “Döner Kanat” ve “Sabit Kanat” kategorilerinde 5’incisi düzenlenen “Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması”na başvuruda bulunan ve ilgili kurul tarafından kavramsal tasarım raporu kabul edilen ASÜ takımı, önemli bir başarıya imza attı. Yarışmaya 3 Şubat-30 Nisan 2020 tarihleri arasında, 12’si yurtdışından 360 takım başvuruda bulundu.

  • Takımların sunduğu kavramsal tasarım raporları kurul tarafından değerlendirildi ve 8’i yurtdışından 200 takım, 70 ve üzerinde puan alarak başarılı bulundu. Bu takımlar 8 bin TL’lik, İHA Geliştirme Desteği almaya hak kazandı. Takımlar şimdi, belirlenen süre içinde detaylı tasarım raporlarını başvuru sistemine yükleyecek.

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Sabit kanat kategorisinde çalışan ve ilk adımı başarıyla geçen ASÜ Up Great, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında, Gaziantep’te düzenlenecek olan “TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali” kapsamındaki yarışmaya katılacak. Yarışmada dereceye giren takımlara para ve staj ödülleri verilecek.

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