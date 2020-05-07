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Teknoloji Uşak Üniversitesi yerli aşı projesine dahil oldu
BİLİM

Uşak Üniversitesi yerli aşı projesine dahil oldu

TÜBİTAK tarafından korona virüse karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Uşak Üniversitesi’nin de yer aldığı, “Covid-19 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı proje kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi’nin yürütücü olduğu aşı geliştirme projeleri arasında Uşak Üniversitesi’ne ait proje de yer alıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK covid-19 Platformu üyesi seçilen Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz proje ekibinde yer alırken, aşı geliştirme çalışmaları ise tüm hızıyla başladı.

Koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çabaları başladı
TEKNOLOJİ
Koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çabaları başladı

Ekip tüm hızıyla çalışıyor


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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