Uşak Üniversitesi yerli aşı projesine dahil oldu



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi’nin yürütücü olduğu aşı geliştirme projeleri arasında Uşak Üniversitesi’ne ait proje de yer alıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK covid-19 Platformu üyesi seçilen Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz proje ekibinde yer alırken, aşı geliştirme çalışmaları ise tüm hızıyla başladı.

TEKNOLOJİ Koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çabaları başladı

Ekip tüm hızıyla çalışıyor



Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.