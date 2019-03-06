Teknoloji USB 4 mevcut teknolojiden iki kat hızlı olacak
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USB 4 mevcut teknolojiden iki kat hızlı olacak

En hızlı bağlantı ve veri aktarımı sağlayan sistem USB 4 teknolojisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. USB 4’ün mevcut USB teknolojisinden iki kat daha hızlı olacağı belirtiliyor.

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Dosya aktarımı için artık tüm bilgisayarlarda kullanılan USB girişlerinin en yenisi USB 4’ün bu yıl sonunda duyurulması planlanıyor. Daha öncesinde USB 3.1 ve USB 3.2 gibi isimler telaffuz edilse de USB-IF, gelecek nesil bağlantı teknolojisi USB 4 hakkında bazı detayları paylaştı.

USB 4 çıkmadan önce en hızlı bağlantı sağlayabilen USB 3.2 yalnızca, 20 Gbps hıza sahipti. Ancak Dünyanın en hızlısı olarak tabir edilen USB 4 ise bu hızı 40 Gbps'ye çıkarmayı başaracak. Bu modelin Thunderbolt 3 seviyesine ulaşması yeni bir rekor oldu.

Bu sayede yüksek çözünürlüğe sahip sistemlere veri aktarırken, herhangi bir zorlanma olmayacak. 100 volt güç aktarımı yapılabilecek olması, kullanıcılar için önemli bir detay. USB 4 aynı zamanda iki tane 4K ve bir tane de 5 K çözünürlük desteği sunabiliyor.

USB 4 ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Thunderbolt şu an için yalnızca 463 cihazda kullanıldı. USB 4'ün ise bundan çok daha fazla cihazda kullanılması planlanıyor. Intel tarafından yapılan açıklamada, bu sistemden herhangi bir lisans bedeli talep edilmeyeceği ifade edildi.

Ayrıca USB 4 gelmeden Intel, USB 5'in de yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşabileceğini söyledi. Şu an için sistemin kullanımı mümkün değil. Ancak 2020 yılının sonlarına doğru bu hızın tadını çıkarabileceksiniz.

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